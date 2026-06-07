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2026年法國網球公開賽女單決賽，年僅19歲的俄羅斯新星米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以6：3、6：2擊敗對手克瓦琳絲卡，捧起生涯首座大滿貫冠軍獎盃。在頒獎典禮上，安德烈耶娃身上那件繡有「I want to thank myself（我想感謝我自己）」字樣的外套格外吸睛，這句可愛又感人的打氣標語，不僅成為全場焦點，更揭開了這位網壇新后這段時間以來，與內心「惡魔」搏鬥並最終獲得勝利的感人故事。在頒獎典禮與賽後採訪中，安德烈耶娃感性解釋了這句話的意義。她表示，過去幾週對她而言極其艱難，「我一直在與內心的無數惡魔進行抗爭」，只有她自己深知這段路有多麼漫長與孤獨。安德烈耶娃在演說中大方感謝自己：「最後也是最重要的，我想感謝我自己。謝謝我始終相信自己，即便在遭遇困境時仍能付出百分之百的努力。」她提到，自己每天都在嘗試作為一個人與一名球員的不斷成長，並始終堅信自己有能力捧起這座冠軍獎盃。這件繡上標語的外套，不僅是她自我激勵的象徵，更讓球迷看見這位天才少女卸下防備後，脆弱卻堅強的另一面。安德烈耶娃此次奪冠之路含金量極高。在準決賽中，她以6：1、6：3橫掃了當時狀態正熱、握有17連勝紀錄的烏克蘭好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），強勢闖入生涯首場大滿貫決賽。而在決賽中，面對「灰姑娘」克瓦琳絲卡，她展現了強大的心理韌性，沒有受到奪冠緊張感的影響，穩扎穩打收下勝利。曾被視為賽場上情緒容易波動的「天才少女」，如今在巴黎展現了超齡的穩定性。這件外套不僅是她面對壓力時的療癒密碼，更宣告了安德烈耶娃已成功克服技術與心理的雙重考驗。隨著安德烈耶娃成為大滿貫冠軍，網壇正式進入新世代。對於未來，這位可愛又充滿韌性的19歲女孩，不僅要持續在網球場上追求卓越，更透過這次「感謝自己」的舉動，提醒了所有支持她的球迷：在追逐夢想的過程中，學會接納自己的脆弱，並適時給予自己擁抱與肯定，才是前進的最大動力。