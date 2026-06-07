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▲Lulu發現走光後，急忙對鏡頭整理衣服。（圖／NewShowBiz完全娛樂 YouTube）

▲懷秋（左）在一旁笑到不行，高捷（右）則是安慰Lulu沒關係。（圖／NewShowBiz完全娛樂 YouTube）



女星Lulu（黃路梓茵）今年5月開始回歸主持《完全娛樂》，近日在訪問高捷與懷秋時卻尷尬出糗，3人聊天到一半，Lulu摸向自己胸口，突然驚覺她的NuBra（隱形內衣）整個跑出來，直接位移到鎖骨的位置，當場走光。只見Lulu當下也很驚慌，急忙轉過身去喬胸部，一邊大笑還不忘求救服裝師，畫面曝光後讓網友也全笑翻，直呼Lulu神經太大條了。Lulu日前在《完全娛樂》訪問高捷與懷秋，懷秋問她：「很少人看到你真的認真演戲對不對？」Lulu反駁「其實有」，讓懷秋面露尷尬，Lulu則是當場大笑，表示自己其實有陸陸續續在拍戲，很感謝懷秋的關注；她邊說邊摸著胸口向懷秋鞠躬，結果這一摸才發現，自己的整個NuBra都走光了。只見NuBra位移到Lulu鎖骨附近，加上她身穿透膚打底上衣，NuBra的位置相當顯眼，她卻主持到一半才發現。Lulu摸到後立刻大聲驚呼：「我整個NuBra跑上來了，等一下，等一下，那個服裝師～快點，不好意思，搶救一下」，讓現場眾人全都笑翻。事後補救完成，Lulu再度回到位置上，不忘幽默地說：「不好意思，剛剛有些小失誤，因為女生總是需要一些修修補補｣，老前輩高捷則暖心安慰：「沒關係，那個瑪丹娜也是內衣外穿的，你可能會造成流行，OK的」，幫Lulu緩解氣氛。這段影片事後被放上《完全娛樂》臉書粉專，觀眾看了也笑翻，紛紛留言：「Lulu神經真的很大條欸」、「哈哈哈NuBra也跑太高，怎麼會都沒人發現啦」、「Lulu反應真的很好，也很真，幽默風趣的化解尷尬，應對的很好耶」、「Lulu真的好可愛喔，很喜歡看她，很自然、不做作，看她笑忍不住也會跟著她大笑」、「太有笑果了吧，還當眾喬起來哈哈哈」