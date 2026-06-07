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效力波士頓紅襪3A的旅美好手鄭宗哲，今（7）日交手藍鳥3A持續先發出戰，打第2棒、游擊手，首打席就從2020年美聯賽揚獎得主比柏（Shane Bieber）手中敲出安打，繼首戰砲轟希斯（Dylan Cease）後，近2場面對大聯盟賽揚名投薛澤（Max Scherzer）、比柏都有安打演出，賽後打擊率上升至2成40。藍鳥3A本次系列賽先後排出希斯、薛澤與比柏3位王牌等級先發進行復健賽，在紅襪40人名單中、同時也是3A主力的鄭宗哲皆先發上陣，3場都敲出安打，合計12打數4安打，對戰打擊率3成33，首戰從希斯手中敲出中外野兩分砲，為本季第5轟，昨戰面對3屆賽揚強投薛澤，則扛出右外野清壘安打。本場面對比柏，鄭宗哲1局下首打席與他纏鬥7球後，將他的外角高卡特球掃出中外野平飛安打，隨後靠隊友安打跑回球隊第1分，第2打席則打出中外野飛球被接殺，本場鄭宗哲留下4打數1安打成績，連續3場有安打貢獻，賽後打擊率上升至2成40、另有5轟、16分打點，OPS.762。除了鄭宗哲持續在3A繳出平均以上火力、並棒打大聯盟名投，稍早老虎3A李灝宇同樣狙擊在復健賽的小熊王牌、美國經典賽左投波伊德（Matthew Boyd），不僅從他手中開轟，還單場雙安貢獻。