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▲汪小菲與馬筱梅在百日宴曝光了兒子本名為汪吉辰（如左圖），按腳印的配文更是藏了爸媽滿滿愛的心願（如右圖）。（圖／翻攝自馬筱梅IG@hsiaomei0718mandy）

汪小菲與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月誕下兒子「小馬寶」。而近日汪小菲與馬筱梅的兒子迎來百日，馬筱梅也在昨（6）日分享多張百日宴現場照，婆婆張蘭也現身，照片中還意外曝光了兒子的本名為「汪吉辰」，並配上文字「歲歲無虞，皆得所願」，藏了爸媽對他滿滿愛的心願，希望兒子平安長大、人生順遂。馬筱梅在昨日於IG分享多張兒子的百日宴照片，只見夫妻倆人與兒子都穿著米色系套裝，張蘭則穿著一身大粉色套裝，一家四口開心拍下合照。而現場也擺放了屏風，其中一個上面寫著：「汪吉辰，平安無虞，百日之喜」，意外曝光了汪小菲兒子的本名。除此之外，馬筱梅也公開了給兒子按腳印的照片，上面寫著：「歲歲無虞，皆得所願」，一字一句都藏了爸媽對兒子的愛的心願。希望他未來年年都能平安順遂，沒有憂愁與災禍，並且心中所期望的每一件事都能如願以償、心想事成。馬筱梅日前直播時也透露，兒子現在已經會認人，公公每天來家看孫子，小馬寶也一看到爺爺就會笑，還會伸手要抱抱。她表示公公跟自己的爸爸都給孫子買了金鎖，公公還買了個小手鐲，但馬筱梅覺得小孩子戴這些不太舒服，所以戴了一段時間就拿掉，看得出來小馬寶在家裡受到了萬千寵愛。