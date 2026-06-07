我是廣告 請繼續往下閱讀

顧客發文質疑口感！掀「合成肉」疑雲

鬍鬚張發聲明闢謠：採完整原肉切製

▲針對此次事件，鬍鬚張於今（7）日發出最新公告聲明。（圖／鬍鬚張臉書）

台灣知名連鎖餐飲品牌鬍鬚張，近期遭民眾在社群平台 Threads 上發文質疑「唐山排骨感覺像是合成的素肉」，影射其可能為重組肉。此舉引發廣大網友熱烈討論，甚至有餐酒館業者將其分享至臉書專頁進行分析。對此，鬍鬚張於今（7）日發布正式聲明，強調唐山里肌豬排採用「完整豬里肌原肉」切製，絕非重組肉。針對散布不實內容影響商譽之行為，鬍鬚張強調已進行蒐證，並保留一切法律追訴權利。近期有民眾在社群平台 Threads 上發文提問：「有誰可以告訴我鬍 XX 的唐山排骨是改成素的嗎？今天吃到一半發現怎麼口感特別軟，仔細看怎麼感覺像是合成的素肉……」該篇貼文曝光後迅速引發熱議，甚至有其他餐飲業者特地發文進行分析。針對本次事件，鬍鬚張於今（7）日發出最新公告聲明。針對近日網路流傳關於「唐山里肌豬排」的不實訊息，特此說明：鬍鬚張嚴正呼籲，針對散布不實內容而影響公司商譽之行為，已要求相關發文者立即更正。公司方面也已進行截圖蒐證，並保留一切法律追訴權利。不過，就在鬍鬚張的強硬聲明發布之後，社群上最初的爆料文章已遭直接刪除，甚至連發文者的帳號都消失無蹤，也讓整起事件的真相顯得更加撲朔迷離。