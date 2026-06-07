台中一中近期舉辦畢業典禮，意外在社群網路掀起高度關注，因為典禮中一段趣味頒獎環節，直接將全校「最混的人」找上台，頒發「最混獎」，其中更聲稱有名學生請假、曠課節數高達 1,302 節，畫面在網路上引發熱議。對此，台中一中也出面澄清獎項僅是趣味設計，校長林隆諺也在臉書發文，提醒學生紀錄是會一輩子留存的東西，每個人都應該要對自己負責。

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中一中頒發「最混獎」引爆熱議！他狂請1302節課震撼全台

近日有網友在社群平台 Threads 表示，到台中一中參加弟弟的畢業典禮，結果其中一個環節是要找出「最混的人」，直接點名就學 3 年期間，曠課加請假節數前 5 名的學生上台，最終的「冠軍」總計未出席 1,302 節課，讓現場師生全都發出詫異的聲音。

這名獲獎學生上台時先是愣了一下，接著笑說原本只是來參加畢業典禮，沒想到人生突然解鎖「上台領獎」的成就，還幽默表示：「高中也算領過獎了！」瞬間讓台下笑成一片。事後甚至有知名餐廳品牌跳出來留言，邀請這位「最混的同學」免費吃霸王餐，讓整起事件的討論度越燒越熱。

▲台中一中校長林隆諺也在臉書發文苦笑：「沒想到畢典就給我搞一齣大的」。（圖／翻攝台中一中臉書）
▲台中一中校長林隆諺也在臉書發文苦笑：「沒想到畢典就給我搞一齣大的」。（圖／翻攝台中一中臉書）
該篇文章上線後，迅速吸引逾 50 萬人次觀看，大批網友紛紛留言驚呼：「在學 3 年期間曠課約 1 年，這太猛了吧」、「真正最混那個應該連畢業典禮都沒有到」、「看來真正的學霸都在家自學，懶得來學校」、「翹了 1,302 節課，卻有出席畢業典禮，也是很給同學面子了」、「原來學霸也會翹課，那我就安心了」、「太扯了吧，這樣也能畢業嗎？」

校方澄清「只是趣味」！校長苦笑：給我搞一齣大的

隨著獎項引爆全台討論，校方也出面澄清，該獎項的設立只是為了增添典禮的趣味性，上台得獎的學生們並不是真的很混。校長林隆諺也在臉書發文苦笑：「這屆學生真的棒，他們沒有讓我出去面對媒體，只有辦活動叫我出來打球沒想到畢典就給我搞一齣大的」。

林隆諺除了肯定學生的創意與畢典活力，但也語重心長地提醒，缺曠紀錄屬於長期留存的資料，學生應對自身的學習歷程負責。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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