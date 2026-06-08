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▲藤咲舞的道歉聲明吸引百萬人觀看。（圖／藤咲舞X@mai_fujisaki_）

日本長腿女優藤咲舞本月初遭爆在台灣以單次3.5萬台幣的價格，從事性交易活動，遭警方逮捕後已被遣返回日本。而藤咲舞社群動態一開始都未提及此事，直到昨日下午她才在X發文，坦承確實有來台賣淫；藤咲舞在聲明中提到，這是發生在約半年前的事情，目前她已深刻反省，並向支持者道歉，同時表示自己會先暫時停工。現年34歲的藤咲舞身高170公分，還有豐滿上圍，被片商譽為「國寶級原石天然美少女」，想不到去年11月她卻以單次3.5萬元的價格，來台從事性交易。當時藤咲舞是以觀光簽證入境的，被掃黃行動逮捕後，已遭驅逐出境。而她一開始身分未曝光，社群動態也都正常活動，還到韓國遊玩、做醫美等等，直到真實身分被猜出後，藤咲舞昨日才在X正式發聲明道歉。藤咲舞聲明內容寫道：「這次因部分報導所引發的風波，造成大家的擔憂與困擾，我在此致上最深的歉意。關於報導中提及的事件，實際上發生於約半年前。由於我輕率的行為，給一直支持我的粉絲、相關人士以及經紀公司帶來了極大的困擾與擔憂。」藤咲舞說，自己對於辜負了支持者的信任，已深刻反省，並嚴肅看待此事後果。藤咲舞也坦言自己將暫停公開活動，目前正與經紀公司協商相關事宜：「原定的拍攝工作及活動安排，也正在重新檢討與調整中。現階段我將優先處理與相關人士的溝通與應對，並重新審視自己的行為。關於今後的安排與方向，待有進一步結果後，我會再向大家報告。」藤咲舞的這篇聲明已吸引600多萬人觀看，可見外界對於此事高度關注。而她發表完聲明後，已將該篇貼文的留言功能關閉，之後也未再更新動態，粉絲只能到她的舊貼文留言。目前輿論風向很兩極，有人認為藤咲舞應該從此退出AV界，但也有粉絲慰留她：「雖然你做錯事，但其實我還是希望能看到你繼續活動」、「不要走，拜託」、「你真的不該這麼做，非常愚蠢」、「這難道不會損害其他AV女優的名譽嗎？如果你覺得自己有責任，應該退出這個行業」。