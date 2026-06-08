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2026年新北國際田徑公開賽於6日在板橋體育場隆重登場，女子100公尺跨欄預賽中，臺灣地主「跨欄甜心」張博雅在預賽第一組跑出令人驚嘆的13秒03，不僅以總排名第一的傲人姿態挺進決賽，更在同場競技中擊敗了世界紀錄保持人、奈及利亞傳奇名將阿姆桑（Tobi Amusan）。雖然最終在決賽不敵阿姆桑，張博雅在賽前再度擺出的動漫「結印」手勢，再度成為全網瘋傳的場外焦點。張博雅在賽道上神速飛馳，私底下也是個熱愛動漫的女孩。每當現場轉播介紹到她時，她總會對著鏡頭展露甜美微笑，隨後雙手熟練且迅速地比出知名動漫《火影忍者》中的經典「結印」動作。這次在新北公開賽預賽的驚天成績，再度讓這個反差萌十足的畫面點燃社群熱度。大批網友紛紛在社群媒體留言朝聖，歪樓直呼：「這根本是領域展開吧！」、「難怪比我直接跑100公尺還快，原來腳上灌滿了查克拉」、「宇智波一族怎麼可能會輸！」、「看來下一次決賽要使出雷切才能更快」。在晚間備受矚目的決賽中，世界紀錄保持人阿姆桑展現了「世界最速女欄神」的恐怖後段加速，起跑後一路拔得頭籌。張博雅在前段雖緊緊死守，可惜後程仍被拉開差距，最終由阿姆桑順利壓線封后，但張博雅預賽擊敗世界紀錄保持人的超神表現，已讓地主球迷嗨翻天。事實上，張博雅的「結印」早已不是第一次在網路上引發轟動。日前剛落幕的115年全國大專校院運動會中，代表國立體大出戰的她，就曾因為在女子200公尺決賽前「結印」而爆紅。當時她手勢一比完，鳴槍起跑後便在場上展現「降維打擊」的實力，瞬間甩開所有對手，最終以24秒16輕鬆摘金。攤開張博雅的恐怖戰績，她堪稱是全大運的不敗神獸。她連續五屆全大運都同時參與100公尺跨欄、200公尺與4X100公尺接力，且極為驚人地連續五屆都完成「3金滿貫」，個人累積高達15面全大運金牌，更在200公尺項目達成了五連霸的偉大成就。儘管未能在新北國際田徑公開賽決賽締造驚喜，但張博雅今年持續突破自我，已經成為台灣女子跨欄最受矚目的代表人物之一。從全大運多金紀錄保持人，到如今站上國際賽舞台與世界紀錄保持人正面對決，她正一步步縮短與歷史紀錄的距離，也讓外界更加期待，她下一次站上起跑線時，是否能寫下台灣田徑新的歷史篇章。