政府發錢囉！為了鼓勵中高齡及高齡勞工重返職場，以自身經驗幫助企業，勞動部推出「五五就業促進措施」，符合資格的勞工最高可領6萬元！而且不僅勞工有就業獎勵可領，企業也能申請職場輔導費，打造勞僱雙贏。
「五五就業促進措施」勞工資格與補助金額
申請資格：55歲以上及45歲以上依法退休者，離開職場90日以上，經過公立就業服務機構推介就業，並在同一家公司就業滿30日。另外，打工族也能申請。
補助金額：勞工重返職場就業滿30日後，每月可領1萬元獎勵金，最高可領6萬元；部分工時工作者（打工族）依年齡和薪資條件，每月可領2500元到5000元不等獎勵金。
「五五就業促進措施」企業資格與補助金額
申請資格：聘用符合資格勞工的企業，提供勞工專屬教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助或心理關懷等友善措施。
補助金額：每個月可申請最高3000元、最長12個月，共3萬6000元的「職場支持輔導費」。
失業後找不到工作 靠就業中心重返職場
勞動部勞發署北分署舉例，一位63歲的資深中式料理廚師，曾在知名飯店工作，後來因花蓮地區產業變動失業近半年，因年齡關係遲遲找不到再度就業工作，後來經過花蓮就業中心推介，在花蓮當地的餐廳擔任廚師，不僅回到熟悉的工作崗位，也重新找回成就感。
餐廳也使用「職場支持輔導費」，協助該資深廚師專屬培訓、彈性工時等，讓他能快速適應環境。餐廳老闆表示，餐飲業需要有經驗和穩定度高的員工，資深廚師是店內重要戰力。目前這位資深廚師已經領到6萬元就業獎勵，北分署表示，透過「推介、獎勵、職場支持」三管齊下機制，可協助熟齡人才續留職場，也協助企業建立熟齡友善文化。想申請的民眾可到「五五就業促進措施」查詢，或是撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢細節。
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申請資格：55歲以上及45歲以上依法退休者，離開職場90日以上，經過公立就業服務機構推介就業，並在同一家公司就業滿30日。另外，打工族也能申請。
補助金額：勞工重返職場就業滿30日後，每月可領1萬元獎勵金，最高可領6萬元；部分工時工作者（打工族）依年齡和薪資條件，每月可領2500元到5000元不等獎勵金。
「五五就業促進措施」企業資格與補助金額
申請資格：聘用符合資格勞工的企業，提供勞工專屬教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助或心理關懷等友善措施。
補助金額：每個月可申請最高3000元、最長12個月，共3萬6000元的「職場支持輔導費」。
勞動部勞發署北分署舉例，一位63歲的資深中式料理廚師，曾在知名飯店工作，後來因花蓮地區產業變動失業近半年，因年齡關係遲遲找不到再度就業工作，後來經過花蓮就業中心推介，在花蓮當地的餐廳擔任廚師，不僅回到熟悉的工作崗位，也重新找回成就感。
餐廳也使用「職場支持輔導費」，協助該資深廚師專屬培訓、彈性工時等，讓他能快速適應環境。餐廳老闆表示，餐飲業需要有經驗和穩定度高的員工，資深廚師是店內重要戰力。目前這位資深廚師已經領到6萬元就業獎勵，北分署表示，透過「推介、獎勵、職場支持」三管齊下機制，可協助熟齡人才續留職場，也協助企業建立熟齡友善文化。想申請的民眾可到「五五就業促進措施」查詢，或是撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢細節。