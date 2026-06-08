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▲王祖賢（中）拓展她的艾灸事業版圖，從加拿大開店，現在又到矽谷創業，她認為人最重要的是靈魂的安定。（圖／翻攝自《創始人生存法則》YT@SurvivingSiliconValley）

一代傳奇影星「永遠的聶小倩」王祖賢自2004年宣布息影後，隱居加拿大過著低調的生活。近日她竟現身YT節目《創始人生存法則》，分享自己從當年的「電影明星、演員、投資人」，華麗轉身成為「身心靈創業家」的奇幻歷程。主持人詢問身分轉變的契機，王祖賢維持一貫的超脫與優雅，淡然表示一切都是「因緣」：「對我來講（因緣）很重要，因為我們沒有緣分的話，就沒有辦法聚在一起，所以我們要珍惜每一個當下的緣分。」王祖賢在節目中坦言，之所以會選擇打造這個療癒空間，同樣是因為緣分到了。她以自身對身心靈的感悟透露，人活著不僅僅是肉身，精神與靈魂的結合更重要，「不然一到往生，火一燒很實在的東西還在，但你這殼裡頭的靈魂就已經跑掉了。」為此，她決定和夥伴楊校長一起投入推廣「艾草」的身心靈療癒事業。她大讚艾草是個神奇的東西，既有效、簡單易行，又非常適合大眾在家裡保全或做專業應用。王祖賢早已默默在加拿大溫哥華開了第一間艾草療癒店，現在更跨國插旗美國矽谷開設第二間分店。從大明星變成親力親為的老闆娘，王祖賢說，因為有第一間店的經驗，在矽谷不僅更有把握，她更透過和客人聊天、親自觀察，慢慢摸索出了屬於自己的方式，甚至針對男女不同的痛點做調整。王祖賢說，每次看到客人身心獲得舒緩，她就有動力繼續走下去。