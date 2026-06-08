日本國民天團「嵐」（ARASHI）雖然在上月31日的最後一場演唱會後中止活動，但過去舉辦的多場戶外演唱會一直都是歌迷心中的傳奇。近日在Threads上，一則巡迴演唱會的片段引發瘋傳。只見當時現場下起傾盆大雨，成員們在雨中深情演唱，然而最讓網友震驚的，是隊長大野智在暴雨中依然紋絲不動的超強鋼鐵髮型，對比一旁被淋成落湯雞的二宮和也，強烈的反差逗樂了無數粉絲。

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15年前經典一幕！大野智髮型沒被雨打敗

嵐在2011年的「ARASHI LIVE TOUR Beautiful World」巡演上，演唱出道十週年的紀念歌曲〈5x10〉時，雨勢大到讓台上的成員們幾乎睜不開眼。然而隊長大野智的頭髮卻像是有防護罩一樣，在狂風暴雨中依然保持完美的蓬鬆度與造型，甚至被歌迷笑稱大野智簡直像是有專屬的「行動雨擋」，幫他擋掉了不少雨水。畫面一轉到二宮和也，頭髮早已被雨水完全淋濕，貼在臉頰與額頭上，顯得有些狼狽。

網友敲碗髮膠品牌！粉絲曝大野智都自己來

有趣的強烈對比瞬間在社群上掀起討論，許多歌迷紛紛開玩笑表示，實在是太好奇了，忍不住開始在網路上搜尋大野智到底是使用什麼品牌的超強效髮膠。這場舞台也因此成為歌迷之間口耳相傳的經典傳說。

隨後也有資深粉絲在留言區揭露，嵐的其他四位成員在演唱會上都有專屬的造型師負責打理，只有隊長大野智的髮型一直以來都是由他自己親手處理。據悉，其實是因為大野智被別人觸碰頭髮時會感到不太自在，所以才練就了自己抓頭髮的絕活。

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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...