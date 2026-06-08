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▲《進擊的巨人3》主打完整還原從故事開端到結局的所有劇情，包括最終的地鳴篇章。（圖／光榮特庫摩提供）

▲《進擊的巨人3》預告片中展示多個令粉絲難忘的高潮名場面，包含大戰女巨人、里維兵長斬殺野獸巨人的經典橋段。（圖／光榮特庫摩提供）

動漫改編遊戲新作《進擊的巨人3》終於在2026年的夏日遊戲節（Summer Game Fest）首度公開，這也是該系列遊戲在動畫完結近3年、遊戲睽違8年後再度推出的正統續作，光榮特庫摩宣布，《進擊的巨人3》確認會登陸包括 Switch 2 等多個次世代平台，為廣大玩家帶來最頂級的視覺與動作饗宴。不同於前兩代作品僅收錄部分故事內容，這次的《進擊的巨人3》主打完整還原從故事開端到結局的所有劇情，玩家將能以調查兵團成員的身分，親自參與瑪利亞之牆陷落、艾連的成長、潛入瑪雷行動，一直到最終引發全球毀滅危機的地鳴篇章。在戰鬥與動作設計方面，本作的立體機動動作獲得了全面進化，力求呈現系列中最頂尖、暢快且華麗的戰鬥表現。預告片中展示了多個令粉絲難忘的高潮名場面，包含大戰女巨人、里維兵長斬殺野獸巨人的經典橋段、韓吉挺身而出面對排山倒海的超大型巨人，以及玩家親身對決化為龐大怪物的艾連，親自參與決定人類存亡命運的最終戰役。為了讓粉絲有最極致的沉浸體驗，開發團隊不僅大幅提升遊戲整體畫面，並延續系列一貫的風格，以動畫版為基礎進行製作，遊戲採用原版日語聲優陣容，完美重現動畫中的經典演出效果與強烈的視覺張力。官方將歷代作品的名場面重新打造為全新體驗，讓玩家在操作立體機動裝置穿梭時，彷彿親歷其境般重溫《進擊的巨人》動畫的史詩故事。針對玩家最關心的遊玩硬體設備，《進擊的巨人3》確認將會全面跨平台登陸多個主流與次世代主機。目前官方公布的平台包含了 PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC 的 Steam 平台，以及備受市場矚目的任天堂新一代主機 Switch 2。雖然目前遊戲的確切發售日期與最終售價尚未正式公開，但官方已經準備好為迫不及待的粉絲釋出更多深度消息。光榮特庫摩預定將於7月2日舉辦名為「斥候報告」的官方網路節目直播，屆時將會揭露更多後續的詳細遊戲情報。該場直播更特別邀請到為米卡莎配音的聲優石川由依，以及聲演克里斯塔的三上枝織擔任特別來賓。