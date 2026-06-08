接球站位更靠後，並且善用拿手的反拍壓制住對方正拍發力打出角度

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▲羅迪克先是嘉獎了茲維列夫，認為身為第一型糖尿病患者，要在五盤大戰中維持體能並贏下大滿貫，這背後的身體管理是一項極其艱巨且少有人提及的成就。（圖／美聯社／達志影像）

1. 站位退得非常深

2. 雙手反拍的包覆與發力（擊球方式）

3. 回球兼具深度、速度與大對角軌跡

▲茲維列夫擁有世界上最好的反拍之一，他也善用它進行壓制，他能站在底線很後方的位置，安全、具備深度、速度與角度地將球回擊至斜線。（圖／美聯社／達志影像）

德國網球名將亞歷山大茲維列夫在2026年法國網球公開賽成功捧起金盃，贏得生涯首座大滿貫冠軍。前美國網球名將安迪羅迪克近日在節目中針對這場史詩級戰役進行深度解析，點出3點茲維列夫能在極大壓力下封王的戰術關鍵，包括：，並直指第5盤的「第二次破發」是決定勝負的絕對轉折點。羅迪克先是嘉獎了茲維列夫，認為Sasha此役頂住了以下三大壓力。當辛納（JannikSinner）出局後，網壇所有的討論焦點瞬間變成「Sasha能不能把握機會做到？」。羅迪克形容這份期待對他來說「重得像一座大山」，但他成功挺過來了。之後必須克服自己的撞傷症候群，茲維列夫曾有過2020年美網決賽在2：0領先下被逆轉的慘痛經歷。在這場比賽中，他再次面臨第四盤被帶走的逆境，但他展現了極強的韌性來重組心理。另外，身為第一型糖尿病患者，要在五盤大戰中維持體能並贏下大滿貫，這背後的身體管理是一項極其艱巨且少有人提及的成就。羅迪克對此評價道：「不管大滿貫賽事中還有其他什麼因素……你都必須在14或15天內贏下7次、每次3盤的比賽，而且你必須擊敗地球上的其他人才能做到。這就是Sasha今天所做到的事。」羅迪克分析，茲維列夫在決賽面對科博利時，展現了極高水準的戰術執行力。這場比賽在戰術上經歷了多次微調，羅迪克深入剖析了茲維列夫與對手科博利之間的攻防，在比賽一開始，茲維列夫無疑是更佔上風的球員，科博利最擅長的是「側旋發球（Kick serve）接正拍進攻（Plus-one forehand）」。茲維列夫此役開賽做出了3項關鍵調整，直接沒收了對手的這個武器。羅迪克指出，茲維列夫具備在底線極度後方（stand way back）擊球的能力。這樣的深遠站位讓他有足夠的時間與空間，去處理科博利帶有強烈旋轉與高彈跳的側旋發球。這是羅迪克強調的最關鍵技術細節。羅迪克以自己為反面教材，提到他過去雙手反拍的左手較弱，當面對強烈的側旋高彈跳球（mondo kick）時，他無法繞到球的外側去施加力量拉出斜線，只能將球「碰」回去或勉強擋下（poke it or knock it down）。而茲維列夫擁有世界上最好的反拍之一，他也善用它進行壓制，這導致科博利找不到太多正拍攻擊的機會。結合了深遠站位與頂尖的反拍發力，茲維列夫在接發球時，能安全且穩定地將球打向大對角（flighting it safely cross court），並且同時保持極佳的方向性、深度與球速。而科博利也並未坐以待斃，而是在第二盤開始積極使用短球（Drop shot）反制，調動重心較高的茲維列夫，使其不能待在底線攻擊，「科博利在第一盤打得糟糕（只有3個致勝球、發生16個失誤），是因為被Sasha逼出了舒適圈。」但隨後科博利開始頻繁使用短球（Drop shot）。這個調整非常關鍵，因為這迫使茲維列夫不能只是舒適地退後進行底線防守，必須被迫向前移動，從而改變了場上的位置感與節奏。但即使首盤打很順，茲維列夫在比賽中期開始仍出現不穩定的情況，讓科博利有機會發起反撲，羅迪克則指出，「當他在正拍角落打斜線，或者側身拉大角度正拍時，他能創造很好的球速。但如果球落在正拍位且高度高過他的擊球舒適區（Up out of his zone），當他試圖把球打平、變線打直線時，往往是『一翻兩瞪眼』，很容易產生失誤。比賽的最大考驗出現在第4盤。羅迪克觀察到，茲維列夫在第4盤搶七局中因極度緊張導致一發進球率大幅下降，甚至出現消極的雙發失誤，彷彿2020年美網決賽遭逆轉的夢魘再次重演。「當他在第4盤結束時，體能和精神似乎都被榨乾了。」羅迪克強調，茲維列夫真正展現冠軍底蘊的時刻，是在第5盤挺過了身心極限的考驗。他不僅重新穩住陣腳，更在第5盤成功取得第二次破發。羅迪克直言，取得第二次破發就是整場比賽的精髓，這讓局勢徹底底定，茲維列夫也藉此擺脫了過往的歷史心魔，並克服了第1型糖尿病在五盤大戰中帶來的嚴峻體能挑戰。這座法網冠軍讓茲維列夫的歷史地位獲得確認。羅迪克表示，茲維列夫目前已累積近600勝，未來甚至有望挑戰700勝，加上這座大滿貫金盃，他已具備進入國際網球名人堂的絕對資格。羅迪克也透露了去年12月與茲維列夫私下通話的細節。茲維列夫當時便坦承自己在2020年美網決賽因緊張而錯失冠軍，展現出對自身弱點的極高自覺。羅迪克認為，雖然奪冠無法改變他面對辛納或阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等天敵時的球風劣勢，但這座大滿貫將為他帶來極大的精神解脫。未來若在關鍵賽事再次遭遇頂尖高手，茲維列夫將能以更放鬆且自由的心態應戰，因為他已經向世界證明自己確實具備贏下大滿貫的終極實力。