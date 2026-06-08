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日本歌手中島健人將於8月29日、30日在Zepp New Taipei舉辦演唱會，今（8）日接受台灣媒體視訊訪問做宣傳，聊到最近心動的瞬間，他提到5月31日特地前往東京巨蛋朝聖「大師兄」嵐（Arashi）的最後一場演唱會，回憶起18年前還是小傑尼斯（練習生）時，第一次站上東京巨蛋，就是替嵐伴舞，當時看著5位成員背影，默默許下未來也想成為能站上大舞台的人，如今再以藝人身分重返現場，甚至被前輩記得，讓他感動直呼：「這就是我最近戀愛心動的瞬間！」中島健人發行了新歌〈瞬発的に恋しよう〉，以歌名詢問他最近心動的瞬間，他提到5月31日有去看大師兄嵐的東京巨蛋演唱會，「我在這間公司當小傑尼斯的時候，第一次站上東京巨蛋，就是嵐的演唱會上幫忙伴舞！那時候我跟200多位小傑尼斯穿著無袖背心揮舞旗子，一邊看著5位成員的背影，就許下有朝一日也能跟他們一樣，在台上帶來很棒的表演」。沒想到18年後，他以藝人的身分去看演出，還跟前輩握到手，「他們還對我說，謝謝我來，『你初次上東京巨蛋的演出，就是幫我們伴舞對吧？』」中島健人直呼真的很感動，沒想到會被嵐記得，嘴角上揚的說：「這就是我最近戀愛心動的瞬間！」聊到台北，一開始訪問時，中島健人先用中文感謝記者抽空前來，「去年有幸在台北大巨蛋和Zepp New Taipei演唱，今年我也會在台北帶給大家最棒的演出。我的目標是總有一天要在台北小巨蛋舉辦自己的演唱會，Unity Taiepi！一起嗨起來吧！」因為發音很標準，記者好奇練習多久？他說過去來台時一直在學中文，語感還記得，所以受訪前才簡單速速練習，超狂記憶力驚呆全場掌聲鼓勵。前幾次來台灣都來匆匆去匆匆，如果這次有空檔時間，中島健人許願想踩點各地的小籠包店，來一場小籠包巡禮，挑戰一天能吃幾間是幾間，再來是上去台北101看夜景，最後是去動物園。由於太愛小籠包，他自爆上次在台北大巨蛋開球坐車繞場時，原本想用中文大喊「我愛大家」，結果太緊張不小心喊成「我想吃小籠包」，讓全場球迷滿頭問號，笑喊：「今年我一定要好好洗刷這個失誤！」還賣關子說8月29日、30日的Zepp New Taipei演唱會上「會脫」，一定會讓粉絲看到性感、成熟的中島健人，「相信粉絲會感受到我這樣的反差，重新戀愛再愛上我」。訪問結束前，他還加碼唸出一段中文撩粉金句，決定在台北演唱會前，給現場的媒體搶先體驗一下，接著講出：「我最愛小籠包，但是其實小籠包是我的第二喜歡。第一名是什麼？當然是台北的大家！」中島健人8月29日、30日的Zepp New Taipei演唱會門票，可至Ticket Plus遠大售票購買。