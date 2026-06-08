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由綜藝天王徐乃麟（乃哥）領軍、陪伴觀眾無數個夜晚的東風衛視招牌麻將益智節目《挑戰吧！大神》，今（8）日傳出停播消息。對此，東風衛視與主持人徐乃麟皆已做出回應，證實節目目前確實已暫停錄影，正面臨重大改型。對此，徐乃麟也表示尊重電視台決定。針對外界關心的停播傳聞，東風衛視證實消息，並表示節目面臨轉型階段：「我們要整個改版轉型，目前還在籌劃中，所以先暫停錄影。」身為節目核心支柱的主持人徐乃麟則簡短地表示：「尊重電視台的決定，謝謝。」《挑戰吧！大神》自2019年7月1日開播至今，每週一至週四晚間22點在東風衛視首播，除了電視頻道可觀賞，隨後開通的YouTube直播與上傳版也累積忠實「牌友」，準時在線上觀戰。該節目以台灣標準麻將規則為基礎，打破過往綜藝節目僅限明星同樂的框架。節目初期原本由四位藝人與兩位主持人上桌，但自2019年7月16日起，節目正式宣布開放素人上節目與藝人一同競技牌藝，開啟了高刺激性的拼獎金賽制。《挑戰吧！大神》以徐乃麟為主持核心，搭檔的主持人都是美女，包括2019年7月初代創始主持人卓毓彤（熊熊），期間曾因拍戲、待產多次請假，並於2022年5月及2024年6月兩度回歸。2019年7月初代創始主持人還有趙孟姿，後因人生規劃短暫交棒，於2025年5月29日正式回歸，接替黃喬歆（瑤瑤），目前與熊熊採輪流搭檔制。黃喬歆則是在2022年5月正式加入，與熊熊採取輪流主持模式，搞笑的風格深受牌友喜愛，於2025年5月29日正式離開節目。其他曾經擔任代班的主持人也包括黃暐婷、徐凱希、范乙霏、劉璇、邵庭、李妍瑾、張菁菁等。