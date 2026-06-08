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中華民國籃球協會今（8）日於台北凱撒大飯店召開第14屆第1次理事會議，會中由新任理事長辜公怡從前任理事長謝典霖手中接過印信，象徵交接，全面展開新局。而前籃協祕書長李一中也回歸再次擔任秘書長。現任國際中橡集團董事長、辜家第4代成員辜公怡，於5月31日的理事長改選中，以475票對374票擊敗對手童子瑋。今日在完成交接儀式後，辜公怡正式擔綱籃協理事長職務。除了理事長交接，籃協今日同步通過最新人事佈局，最受矚目的便是前秘書長李一中正式「回鍋」接任第14屆秘書長。李一中未來將全面主導協會行政體系與核心會務推動。43歲的辜公怡畢業於華頓商學院，出身商業世家的他，參選以來便主打「企業治理」理念。他主張籃協應推動預算透明化，並建立長期的國家隊組訓制度。針對長期困擾台灣籃壇的國家隊組訓爭議，辜公怡提出「60人大名單」構想，將本土職業、旅外球員及歸化球員納入系統化追蹤，致力於提升國家隊在國際賽事的競爭力。此外，辜公怡高度重視女籃的發展潛力，認為透過合理的資源分配與長期規劃，台灣女籃有望在亞洲賽場取得突破。他也計畫借鏡日本籃協的成功經驗，從基層籃球教育做起，修正台灣教練為了短期戰績而過度消耗球員天賦的問題，將資源投入於不同年齡層的正確教育方針。