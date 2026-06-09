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北韓領導人金正恩過去給外界的印象向來嚴肅神秘，不過他也曾對K-pop音樂露出充滿興趣的一面，2018年Red Velvet曾以南韓代表隊之一身分，前往平壤舉辦《春天到了》演唱會，當天金正恩直接調整行程，帶著老婆李雪主親自到場觀賞演出，看表演時笑開懷，還跟著現場音樂拍手打拍子。2018年4月，南韓藝術團赴平壤舉辦《春天到了》公演，當時參演陣容包括Red Velvet、徐玄、趙容弼、白智榮等韓國重量級藝人，而金正恩更是為此調整行程，只為帶著老婆李雪主親自到場觀賞演出，引發全球媒體高度關注。當時Red Velvet以4人體制登台，由Irene、瑟琪、Wendy及Yeri出席，成員Joy則因拍攝電視劇《偉大的誘惑者》缺席，她們為現場觀眾帶來了〈Red Flavor〉、〈Bad Boy〉，還特別穿上了較為保守表演服，入境隨俗融入當地氛圍。不僅如此，金正恩在觀賞演出時可以說是超開心，不但露出燦爛笑容，還跟著音樂節奏拍手打拍子，甚至頻頻詢問身旁官員歌曲名稱與歌詞內容，更值得一提的是，演出結束後，金正恩更與表演者逐一握手、合照，並開玩笑表示：「大家都很關心我會不會來看Red Velvet，對吧？」雖然到北韓表演已是近十年前的事，但Red Velvet曾經踏上北韓土地表演一事至今仍是粉絲津津樂道的話題。