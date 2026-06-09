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女團Red Velvet在2018年曾以南韓藝術團身分前往北韓平壤演出，日前表演畫面又在網路上掀起討論，影片中成員們在台上賣力演唱歌曲，台下觀眾卻幾乎全程面無表情、正襟危坐，沒有跟著音樂搖擺或歡呼，就連鼓掌聲都整齊劃一，讓不少網友直呼：「台下比台上還緊張！」2018年4月，南韓藝術團赴平壤舉辦《春天到了》公演，參演陣容包括Red Velvet等南韓重量級藝人，當時北韓領導人金正恩更特別調整行程，帶著老婆親自到場觀賞，成為全球關注焦點。Red Velvet演出時，她們為現場觀眾帶來〈Red Flavor〉、〈Bad Boy〉兩首歌，還特別穿上了比較保守的表演服裝，希望融入北韓在地社會氛圍，就連金正恩本人都看得非常開心，還跟著音樂拍手打節奏。與之形成強烈對比的是，台下所有北韓觀眾每個人表情都超嚴肅，大家全都憋著一張苦瓜臉，彷彿就像木偶一般沒有情緒，就連Red Velvet表演結束後，全場的拍手聲也超一致，同時拍手又同時放下，和平常熱絡的演唱會比起來簡直是兩個世界。影片再度流傳後，引來大批網友留言表示，「我看的時候真替紅貝貝捏一把冷汗」、「台下觀眾應該比貝貝更緊張」、「每個人都像在考試」、「完全不敢亂動」、「台上台下都怕出錯。」