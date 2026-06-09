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NBA總冠軍賽戰火持續延燒，紐約尼克目前以2：0領先聖安東尼奧馬刺，距離隊史超過半世紀以來首座總冠軍僅差2勝。不過，在系列賽第3戰開打前，外界討論的焦點卻不是球星對決，而是NBA公布的裁判名單，其中曾在季後賽因執法爭議遭聯盟停賽的裁判戈伯爾（John Goble）赫然在列，引發球迷熱議。根據聯盟公布的最新消息，今日尼克與馬刺總冠軍賽G3的執法裁判組分別為：主裁判戴維斯（Marc Davis）、戈伯爾（John Goble）、布萊爾（Curtis Blair），以及預備裁判布查特（Nick Buchert）。名單一出，老牌裁判戈伯爾（John Goble）的名字立刻讓全美媒體與球迷炸開鍋。戈伯爾在本季季後賽的執法紀錄可說是「劣跡斑斑」，在先前洛杉磯湖人對決奧克拉荷馬雷霆的系列賽第二戰中，戈伯爾因涉嫌「偏頗且極不專業的吹判」，遭到聯盟官方罕見處以禁賽3場、並重罰20000美元（約合新台幣63萬元）的嚴厲懲處。當時湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）甚至在球場上與戈伯爾發生激烈口角衝突，逼得NBA官方隨後對戈伯爾的言行展開獨立調查。不只如此，早在去年12月，底特律活塞隊總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）就曾公開砲轟戈伯爾，痛批他「帶著對活塞隊的偏見在吹比賽」。雖然歷史數據上，戈伯爾過去與尼克或馬刺兩隊並無直接交惡的紀錄，但在如此高張力的總冠軍賽，派出一名曾因吹判不公而遭到禁賽的裁判坐鎮，無疑讓兩隊的球迷捏了一把冷汗。事實上，今年季後賽關於聖安東尼奧馬刺隊的哨音討論從未停過。在先前的季後賽中，名哨兄弟（Tony Brothers）才在馬刺隊的比賽中，與明尼蘇達灰狼隊總教練芬奇（Chris Finch）爆發嚴重的肢體與言語衝突，當時芬奇痛批裁判的行為「完全不專業」，甚至需要球員拉住裁判才避免衝突擴大。而在這場總決賽的第二戰（G2）結束後，雖然聯盟官方發布的「最後兩分鐘裁判報告」極力背書，認證讀秒階段沒有任何誤判，包含馬刺隊中鋒柯奈特（Luke Kornet）那次引發爭議的「踢球違例」未吹哨，報告均認定為正確判決，但依然無法平息紐約球迷與媒體的質疑浪潮。對於正處於瘋狂狀態的紐約尼克隊而言，他們距離1973年以來的首座總冠軍金盃只差最後兩場勝利，全隊上下、甚至是麥迪遜廣場花園（MSG）的主場球迷，都期盼能一鼓作氣橫掃對手。在如此歷史性的時刻，裁判的爭議哨音無疑是尼克最不想碰到的場外干擾。面對2：0落後的絕境，馬刺隊的22歲法國怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）在昨日受訪時展現了驚人的心理素質，他強調自己早已習慣在奧運等級的高壓環境中自我隔離、不受外界干擾。究竟關鍵一戰是尼克大軍能在地獄主場順利搶下3：0的絕對聽牌優勢？還是馬刺能克服客場劣勢強襲反撲？這場充滿煙硝味的G3大戰即將引爆。