下雨飛機會飛嗎？一般降雨不影響飛航，但若出現雷雨胞、強風、低能見度或機場作業受影響，就可能延誤或停飛。今明兩天全台各地皆須防範瞬間大雨、雷擊與強風。若遇到停飛或延誤，旅客除了靜待航空公司的安排外，建議可以直接上台灣各個機場官網「航班異動」網頁查詢，就能第一手掌握航班異動資訊。《NOWNEWS今日新聞》整理桃園機場、松山機場、小港機場、台中機場等航班異動查詢網址，並建議做好5個步驟，就能確保搭機權益不受影響。
飛機遇大雨會停飛嗎？先查航班最新動態
想知道自己搭乘的航班是否有更動、停飛，從機場查詢最直覺，以下為台灣四大機場查詢處連結：
▪️桃園機場航班異動
▪️松山機場航班異動
▪️高雄機場航班異動
▪️台中機場航班異動
收到飛機停飛通知怎麼辦？先做好5件事
另外，綜合各大旅遊平台資訊，當航班有異動或取消，建議消費者要有此5大步驟以求自保：
📍步驟一、確認航班情況
如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。當收到航班取消的訊息後，可至航空公司官網查詢班機資訊以及後續安排，或是到機場航空公司櫃台詢問服務人員，幫助你瞭解班機資訊，決定是否改簽或退票。
📍步驟二、開具航班取消證明：
確認所乘坐航班被取消後，旅客記得要申請航班取消證明，可至各家航空公司官網可下載「搭機證明申請書」辦理，若是在機場的話，可至航空公司櫃台申請，證明可以作為後續申請相關賠償時的重要文件。
📍步驟三、簽轉：
如果離出發日期還有一段時間，確認航班取消後，可申請簽轉其他替代的航班，多數航空公司於天候因素取消航班時，通常不會收取簽轉手續費。如果到機場才被告知航班取消，航空公司櫃台會安排當日或次日替代航班。不過，大部分航空不太允許更換其他航空公司，除非是有聯營關係的航班，例如，華航與日航為聯營關係。
📍步驟四、退票：
如果沒有合適的簽轉航班也可以申請退票，基本上應該是可以免扣手續費退票的。不過，若機票已經使用 (例如往返票已使用了去程)，最好先與客服確認退款金額，退票會扣除已使用部分的票價，多位旅遊達人都提到，若是買的是來回機票，其中的去程機票如果已使用，一般回程該張機票的退款不會太多。
📍步驟五、留存單據索取賠償：
一定要留存登機牌、航班取消證明等單據，以防後續索取賠償之用。如果購買了旅遊不便險，需要第一時間聯絡保險公司索取賠償。
航班延誤可求償嗎？這些權益要知道
此外，依照《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛處理辦法》規定，若班機延遲或變更航線，導致乘客權益受損。航空公司則需要適時為乘客提供免費的必要通訊、飲食、住宿、禦寒與醫藥急救等的服務。此外遲延時間逾五小時以上，若旅客想進行退票，可以向原售票單位辦理退票，且航空公司不得額外加收手續費。
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想知道自己搭乘的航班是否有更動、停飛，從機場查詢最直覺，以下為台灣四大機場查詢處連結：
▪️桃園機場航班異動
▪️松山機場航班異動
▪️高雄機場航班異動
▪️台中機場航班異動
收到飛機停飛通知怎麼辦？先做好5件事
另外，綜合各大旅遊平台資訊，當航班有異動或取消，建議消費者要有此5大步驟以求自保：
📍步驟一、確認航班情況
如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。當收到航班取消的訊息後，可至航空公司官網查詢班機資訊以及後續安排，或是到機場航空公司櫃台詢問服務人員，幫助你瞭解班機資訊，決定是否改簽或退票。
📍步驟二、開具航班取消證明：
確認所乘坐航班被取消後，旅客記得要申請航班取消證明，可至各家航空公司官網可下載「搭機證明申請書」辦理，若是在機場的話，可至航空公司櫃台申請，證明可以作為後續申請相關賠償時的重要文件。
📍步驟三、簽轉：
如果離出發日期還有一段時間，確認航班取消後，可申請簽轉其他替代的航班，多數航空公司於天候因素取消航班時，通常不會收取簽轉手續費。如果到機場才被告知航班取消，航空公司櫃台會安排當日或次日替代航班。不過，大部分航空不太允許更換其他航空公司，除非是有聯營關係的航班，例如，華航與日航為聯營關係。
📍步驟四、退票：
如果沒有合適的簽轉航班也可以申請退票，基本上應該是可以免扣手續費退票的。不過，若機票已經使用 (例如往返票已使用了去程)，最好先與客服確認退款金額，退票會扣除已使用部分的票價，多位旅遊達人都提到，若是買的是來回機票，其中的去程機票如果已使用，一般回程該張機票的退款不會太多。
📍步驟五、留存單據索取賠償：
一定要留存登機牌、航班取消證明等單據，以防後續索取賠償之用。如果購買了旅遊不便險，需要第一時間聯絡保險公司索取賠償。
航班延誤可求償嗎？這些權益要知道
此外，依照《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛處理辦法》規定，若班機延遲或變更航線，導致乘客權益受損。航空公司則需要適時為乘客提供免費的必要通訊、飲食、住宿、禦寒與醫藥急救等的服務。此外遲延時間逾五小時以上，若旅客想進行退票，可以向原售票單位辦理退票，且航空公司不得額外加收手續費。