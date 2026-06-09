《2026台灣米其林指南》今年提早公布了！米其林正式宣布，《台灣米其林指南2026》餐廳完整名單將於2026年7月21日在台北漢來大飯店正式揭曉，大家也很期待的物有所值「必比登推介」則是7月14日曝光。官方表示，今年適逢《米其林指南》星級制度誕生100週年里程碑；星級餐廳評選範圍也自去年擴展至全台七座城市，包括台北市、台中市、台南市、高雄市、新北市、新竹縣、新竹市。
《2026台灣米其林指南》7/21提早公布！必比登推介7/14曝光
往年都在8月公開的米其林榜單，今年提早了！米其林正式宣布，《2026台灣米其林指南》餐廳完整名單將於2026年7月21日正式揭曉，將在台北漢來大飯店舉行發佈會，並透過米其林指南 YouTube 官方頻道同步直播。
星級餐廳評選範圍自去年擴展至全台七座城市，包括台北市、台中市、台南市、高雄市、新北市、新竹縣、新竹市，今年同樣角逐上榜機會。
而大家也很期待物有所值的「必比登推介」名單，則將在發布會前一周、於2026年7月14日，透過新聞稿及網站與APP文章公布。
官方表示，今年適逢《米其林指南》星級制度誕生100週年里程碑；而自1926年誕生的《米其林指南》，則
持續透過一致且獨立的評選標準，發掘世界各地值得推薦的餐廳與料理體驗，表彰優秀星級餐廳， 成為全球餐飲界的重要指標。
《米其林指南》是什麼？被奉為全球美食界聖經
官方表示，《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的。米其林指南評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。
評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。
地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，可以特別標示出來。
什麼是「必比登推介」？物有所值的平價版推薦名單
《米其林指南》中暱稱為「平價版美食指南」的「必比登推介」，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，受到消費者討論。通常推薦名單一發布，隔天街頭就可以看到各店排隊人潮。
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往年都在8月公開的米其林榜單，今年提早了！米其林正式宣布，《2026台灣米其林指南》餐廳完整名單將於2026年7月21日正式揭曉，將在台北漢來大飯店舉行發佈會，並透過米其林指南 YouTube 官方頻道同步直播。
星級餐廳評選範圍自去年擴展至全台七座城市，包括台北市、台中市、台南市、高雄市、新北市、新竹縣、新竹市，今年同樣角逐上榜機會。
而大家也很期待物有所值的「必比登推介」名單，則將在發布會前一周、於2026年7月14日，透過新聞稿及網站與APP文章公布。
官方表示，今年適逢《米其林指南》星級制度誕生100週年里程碑；而自1926年誕生的《米其林指南》，則
《米其林指南》是什麼？被奉為全球美食界聖經
官方表示，《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的。米其林指南評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。
評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。
地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，可以特別標示出來。
什麼是「必比登推介」？物有所值的平價版推薦名單
《米其林指南》中暱稱為「平價版美食指南」的「必比登推介」，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，受到消費者討論。通常推薦名單一發布，隔天街頭就可以看到各店排隊人潮。