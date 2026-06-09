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▲布萊德彼特（右）和伊妮絲迪拉蒙（左），交往快4年，感情依然甜蜜，在外人眼前毫不隱藏。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特（左二）在孩子們小時候會帶他們出席首映活動，現在彼此卻形同陌路，他們更都公開和他切割。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉在許多人眼中，一直沒被撕下「心機小三」的標籤，也被懷疑是孩子們切割爸爸的背後主要原因。（圖／美聯社／達志影像）

62歲布萊德彼特與小29歲的女友伊妮絲近來在法國共度浪漫假期，先是在巴黎聽「嗆辣紅椒」樂團演唱會，之後又現在法國網球公開賽的觀眾席，一邊看球一邊大秀恩愛，甚至連起立鼓掌都靠在一起，濃情蜜意完全沒有在隱藏。他們如此高調，除了交往快4年還是非常甜蜜之外，布萊德彼特似有意對近期持續讓孩子們放棄父姓的前妻安潔莉娜裘莉示威，表明自己沒有像她預期的那麼難過。布裘鬧離婚到今年剛好滿10年，兩人的最小的一對子你諾克斯、薇薇安，7月也要滿18歲，再也不需要受到取得監護權的裘莉管束。他們和其他的兄弟姊妹，已經公開放棄父姓，《紐約郵報》八卦版稱裘莉從來沒有原諒布萊德彼特，外界也都認定孩子們跟爸爸切割的舉動，是她在背後操弄。不過布萊德彼特在公眾眼前，完全沒有哀傷的表情，反而跟伊妮絲動作親密大放閃，就不想讓裘莉稱心如意。就算有著將近30歲的年齡差距，布萊德彼特與伊妮絲迪拉蒙並沒有讓外界感受到「父女戀」的氛圍，他在銀幕上下都還維持凍齡神采，每次跟她在公開場合出現，心情與氣色感覺都很好。歐美媒體報導，裘莉對他的報復狠招接連不斷，能讓他情緒不嚴重陷入低潮，還得歸功於伊妮絲，而且伊妮絲目前為止，也沒有要求和他生兒育女，或是走進結婚禮堂，讓他覺得是段舒服的關係。歐美八卦刊物稱裘莉當初看到布萊德彼特想當爸爸、妻子珍妮佛安妮絲頓卻沒有辦法成功懷胎，利用養子麥杜斯去激起小布的父愛，彼此距離大大拉近，成功從銀幕上的夫妻變成銀幕下的情人，沒想到在一起10年、才結婚兩年就鬧離婚，裘莉堅稱自己在私人飛機上被喝醉酒的小布動粗，其中一個孩子為了幫她也被攻擊，案子雖然已因證據不足被撤銷，她還是千方百中重啟，心裡的怨恨無法消除。之前布裘的黑人養女莎哈拉大學畢業，他沒被通知，自然不會到場，外界也心知肚明其中的理由。諾克斯近日高中畢業，布萊德彼特同樣不見人影，裘莉方面對外總是稱畢業是孩子們的大日子，他們才是主角，布萊德彼特如果願意到，沒人擋得了。裘莉把孩子們抓得很牢，小布這邊也只能享受愛情，所以他也高調和伊妮絲秀恩愛，不會對裘莉示弱。