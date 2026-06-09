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▲鄭雅勻從貴婦變單親媽，看完《穿著Prada的惡魔2》後有感而發。（圖／翻攝自鄭雅勻IG@selinachenglife）





鄭雅勻的前夫張旭昇，與88會館案主嫌郭哲敏關係密切，根據檢方調查，郭哲敏所涉地下匯兌集團經手金流高達218億元新台幣，相關博弈及地下匯兌體系獲利更達數十億元規模，由此可推斷張旭昇出事前，財力應該有一定水準，也難怪鄭雅勻離婚後，生活水平出現落差。

美妝KOL鄭雅勻因前夫張旭昇涉及洗錢詐騙及擄人勒贖案件，近年逐漸淡出螢光幕，事件爆發後她曾公開表示對前夫涉案內容毫不知情，並已結束婚姻關係，但相關爭議仍持續纏繞多年，沉寂一段時間後她重回大眾視野，分享自己開國產車、身兼3職養家，並作為單親媽媽的真實生活，哭問：「我還剩下什麼！」過去經常以精品名牌、豪車代步形象示人的鄭雅勻，近日在影片中呈現截然不同的一面。畫面裡的她穿著輕便服裝與拖鞋，帶著兩個孩子前往自助洗車場親自洗車，座駕也從昔日豪華名車換成國產車。洗完車後，她陪孩子到便利商店吃冰棒，平凡日常與過去的貴婦生活形成鮮明對比，引起不少網友討論。鄭雅勻透露，自己近期觀看電影《穿著Prada的惡魔2》時深受觸動，其中角色面臨人生低潮時的一句「那我還剩下什麼？」讓她情緒潰堤，她坦言自己曾經歷事業高峰，也曾擁有令人稱羨的生活，但在接連失去工作與婚姻後，內心長期處於迷惘狀態，談到這段心路歷程時，她數度落淚，真情流露讓不少粉絲感到心疼。如今獨力扶養兩名孩子的鄭雅勻，生活重心幾乎全放在工作與家庭上。除了擔任上班族之外，她還經營穿戴甲販售、社群團購，同時投入色彩鑑定事業，取得專業認證後成立工作室，希望透過多元收入來源維持家庭開銷。從過去被外界認為衣食無缺的貴婦，到如今一肩扛起家計，生活模式已與從前截然不同。儘管事件已經過去多年，但鄭雅勻坦言內心傷痕仍未完全癒合，她表示當失去事業光環，也沒有理想伴侶陪伴時，曾不斷反問自己還剩下什麼。然而隨著時間流逝，她逐漸找到新的生活重心，那就是孩子與努力工作的自己，許多粉絲看完影片後也紛紛留言鼓勵，希望她能放下過去陰霾，繼續迎接人生下一個階段。