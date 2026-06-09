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▲艾米遭爆在高考現場拒簽名合照，被同場考生狠酸是耍大牌。（圖／翻攝自微博@友誼已走到盡頭啦）

中國在6月7日、8日舉行高考，其中以古裝劇《墨雨雲間》走紅的17歲女星艾米也是考生之一。不料在考完後，一名同場考生竟在網路發文控訴艾米耍大牌，爆料她在現場拒簽名、拒合照，狠酸：「架子好大。」但這則爆料文，不僅沒有讓艾米被罵，反而是爆料考生遭到全場砲轟，指責他在這麼重要的場合打擾對方，根本是胡鬧，怒批：「不會分場合。」一名網友在網路發文爆料在考場遇到艾米，問能不能要簽名，但對方直接揮手拒絕，「然後我說那合照也不行嗎？她一句抱歉不可以，就直接略過我走了。」爆料者表示艾米全程幾乎不跟他們交流，狠酸她「咖不大架子倒不小。」不過這則爆料卻沒有讓艾米被罵，反倒是發文者被罵翻，有人指出這是在高考的場合，是對於人生非常重要的考試之一，艾米有權拒絕簽名及合照，以免影響考試狀態，「高考場上不想簽名合照太正常了吧，這種場合追星不是胡鬧嗎？感覺網友的問題更大」、「追星也要分場合，這是人家高考，是對於學生很重要的考試啊！」、「簽一個，會不會有第二個、第三個，很可能影響考場秩序。」艾米本名陳艾米，是中國新生代女演員。她在2014年以童星身分出道，陸續出演過《雲之羽》、《為有暗香來》、《長風渡》等劇，並在2024年以《墨雨雲間》走紅，不只被讚有劉亦菲年輕時的靈氣，還被視為05後新生代花旦之一。