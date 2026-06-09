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茶花麥茶帶動系列成長逾兩成 包裝導入綠色設計

酒覓首店獲東京、倫敦設計獎 板橋二店8月開幕

去年營收95.1億元 每股配息1.65元

黑松公司今（9）日召開股東常會，通過114年度財務報告及盈餘分配案。黑松表示，今年邁入101年，面對原物料、能源及國際局勢變化，將定期檢視原物料成本、毛利結構與行銷資源配置，依經營狀況調整資源投入重點，提升資源運用效益；同時全面強化數位工具與AI應用能力，推動各單位將數位工具導入日常作業，提升工作效率與管理品質。面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，黑松將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，透過推動全員數位應用、產品綠色設計及酒類通路布局，回應市場需求，強化長期競爭力。在飲料事業方面，去年「茶花焙香麥茶」表現亮眼，帶動整體黑松茶花系列成長超過兩成。今年黑松把綠色設計導入經典品牌包裝更新，在兼顧市場接受度、材料成本與生產可行性的前提下，持續推動包裝與製程改善，提升資源使用效率，降低環境影響。黑松去年底開出首家酒類專賣店「黑松酒覓」，不僅來客數、營收及會員招募表現均優於預期，更於近期傳出捷報，榮獲2026東京設計獎金獎、2026倫敦設計獎兩項國際空間設計大獎。第二家門市預計在今年8月在板橋開幕，未來將以服務品質、店點條件及人才培育為前提，彈性調整展店速度，持續強化酒類事業的通路服務能力與品牌經營深度。在綠色生產方面，黑松中壢廠製造三場為全台首家取得「綠色工廠」標章的飲料業者，也取得「綠建築銀級」標章，兩項標章均於115年完成展延，展現黑松長期投入綠色製程、節能管理與永續營運的成果。黑松去年合併營收達95.1億元；個體營業收入淨額80.64億元，營業利益3.81億元，稅後利益8.04億元，毛利率25.08%、純益率9.97%、股東權益報酬率4.27%，每股盈餘（EPS）為2元。股東會亦通過114年度盈餘分配案，將提撥股東股利6.63億元，全數以現金分派，每股配發1.65元現金股利。