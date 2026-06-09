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記者直擊通路與售價！家樂福備貨超豐富、銅板價開搶

▲實地走訪家樂福，現場備貨相當充足，金牌ONE進擊的巨人盲盒罐500ml單罐售價為銅板價49元。（圖／記者徐銘穗攝）

抽盲盒測人品！9%機率抽中「隱藏版」再送官方周邊

▲每一款盲盒外包裝皆帶有強烈神祕感，必須親自開盒才能揭曉抽中哪位人氣角色，充滿盲盒收集樂趣。（圖／記者徐銘穗攝）

網友熱議：激發強烈蒐集慾！不喝酒也高喊「獻出心臟」

台灣啤酒旗下年輕潮流指標「金牌ONE」與全球現象級動漫《進擊的巨人》跨界合作，將時下最夯的「盲盒」概念融入包裝，推出限量發售的「巨人盲盒罐」。最讓粉絲瘋狂的是，只要集齊其中 4 款罐身進行層層堆疊，就能在桌上「疊出超大型巨人」，完美重現動漫中牆內巨人現身的震撼瞬間，為消費者帶來充滿趣味與收藏價值的全新體驗。這款話題新品自 2026 年 4 月 29 日起率先於全台全家便利商店登場，並於 5 月 8 日起正式進駐量販大戶家樂福。《NOWnews 今日新聞》記者實際前往家樂福賣場直擊，發現現場「金牌ONE 進擊的巨人盒罐 500ml」已經大舉上架，且賣場備貨相當豐富，單盒限量發售售價為新台幣 49 元。對比一般超商或量販店常見的 500ml 鋁罐金牌啤酒，，視促銷優惠浮動，這次聯名盲盒罐僅需銅板價 49 元，幾乎可說是加量不加價，難怪一上架就吸引不少下班民眾駐足搶購。記者也熱血入手一罐進行現場開箱，撕開盲盒包裝後，順利抽中人氣角色融入罐身的經典「巨人款」。除了基本款以外，台啤這次更祭出驚喜彩蛋——全家販售的盲盒盒內附贈即刮即中的刮刮卡，大方送出官方周邊與品牌限定好禮。不過，《NOWNEWS》 實際開箱家樂福賣的版本，盲盒裡只有一張說明「社群活動」的小卡，消費者只要拍下拼出完整超大型巨人的照片，並分享至台啤官方FB指定貼文，就有機會抽中價值千元以上的專屬陳列架限定好禮。聯名消息一出立刻引爆網路熱烈討論，不少網友笑稱被激發了「強烈蒐集慾」，直呼「」動漫迷們更幽默表示「」，甚至連平時不喝酒的人都高喊要為此「獻出新台幣與心臟」，坦言少一罐拼不出超大型巨人的期待與痛苦感，簡直就像第一次看到牆外世界一樣讓人著迷。