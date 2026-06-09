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日本影史1960年代經典科幻電影《氣體人第一號》將以全新影集形式重啟，Netflix攜手東寶打造8集原創作品，找來小栗旬、蒼井優、內田雅樂、廣瀨鈴共演，今（9）日同步公開正式預告與主海報。這次不只是經典翻拍，更結合現代視角重新延伸世界觀，由《屍速列車》導演延尚昊攜手《噬亡村》導演片山慎三等亞洲頂尖人士打造全新故事，預計7月2日獨家上線Netflix。《氣體人第一號》講述當一名男子在電視直播中突然膨脹並爆炸身亡，全世界為之震驚。這起前所未見的駭人命案背後的凶手，正是擁有能將身體化為氣體、穿越任何障礙物能力的神祕人物「氣體人」。劇中，小栗旬與蒼井優分別飾演追查「氣體人」及其高調預告殺人的刑警與記者，廣瀨鈴與林遣都則飾演一對直播主兄妹，兩人懷抱複雜動機並深陷案件中。竹野內豐則化身由黑道轉型為企業社長的人物。而故事核心「氣體人」則由新人演員內田雅樂飾演，這也是他的演員出道作，他以令人不寒而慄的神祕氣場，帶來充滿壓迫感的演出。在最新公開的正式預告中，「氣體人」終於公開身分，他以冷漠的語氣與毫無表情的面孔出現在一段震撼影片中，宣稱自己犯下了一起前所未見的駭人命案，並預告將再次行凶。他更表示，將於記者會上公開自己的犯案動機、作案方式以及下一位目標，隨後便消失無蹤，讓整個日本社會陷入不安與恐慌。面對接連發生的離奇案件，刑警岡本賢治（小栗旬 飾）與記者甲野京子（蒼井優 飾）全力投入調查，試圖揭開真相並阻止這名玩弄警方與媒體於股掌之間的罪犯，然而，每一位被點名的目標都接連離奇消失。隨著「氣體人」一次次預告犯案並付諸實行，他將殺人變成一場全民關注的公開演出，使整個社會逐漸陷入混亂與恐懼，飾演直播主的廣瀨鈴更直言：「我會揭開罪行，並公開一切。」《氣體人第一號》由《屍速列車》、《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》導演延尚昊擔任編劇與監製，並由以《噬亡村》、《海角上的兄妹》、《尋人啟弒》聞名，擅長描繪人性黑暗的導演片山慎三執導；影集則由東寶與曾製作《屍速禁區》、《醜得要命》的韓國製作公司WOWPOINT共同開發與製作，重量級主創團隊攜手豪華演員陣容，帶來超高規格視覺饗宴，打造兼具懸疑、犯罪與科幻元素的話題鉅作。除了劇情規模全面升級，《氣體人第一號》同時也樹立了日本影集製作的新里程碑。自2024年9月初開拍至2025年4月底殺青，歷時近8個月完成拍攝，並從超過1000個場景中精選約120個拍攝地點。正式預告中更可見日本影集少見的大規模飛車動作場面，包括受到《黑暗騎士》與《007》系列啟發的高難度車輛翻轉特技，展現前所未見的製作規模。此外，劇組經過與日本經濟產業省及內閣府長達一年半的協商，成功取得東京車站前區域全面封街拍攝許可，創下史上首例。這場關鍵場景也充分展現本影集結合全國大規模實景拍攝的野心，更結合由奧斯卡得獎團隊白組打造的頂尖VFX技術的製作，呈現震撼視覺效果。《氣體人第一號》將於7月2日在Netflix獨家上線。