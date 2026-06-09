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▲楊小黎（左）與郝劭文（右）小時候最知名的合作作品是1996年的經典電影《狗蛋大兵》。最近因楊小黎擔任客家電視台《像你這道菜》主持人，她找來郝劭文錄影，兩人才重逢。（圖／公視提供）

台灣影壇最經典的童星CP再續前緣了！藝人楊小黎近日力邀小時候一起拍戲的郝劭文同台，一起參加哈林（庾澄慶）主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。兩人睽違多年合體，在節目上公然牽手放閃，還因為一題「抓猴（通姦）題」盲目護航彼此，被哈林當場調侃兩人的關係根本是「緣盡情未了」。節目錄製過程中出現一道益智題：「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了。」要選是或否，全場其他四位來賓都理智地選擇了「〇」（是），唯獨楊小黎在對錯之間猶豫不決，最後竟被郝劭文吸過去，兩人浪漫牽手站到「╳」（否）的陣營。哈林見狀立刻虧楊小黎：「妳被他吸過去了吧？兩位根本是緣盡情未了！」沒想到楊小黎完全不避諱，幽默表示：「我想跟他走一回吧。」而郝劭文也使出渾身解數在台上狡辯，力挺郝劭文的楊小黎更甜喊：「他說的都對啦。」盲目護航的粉紅泡泡閃瞎眾人。不過浪漫對答在解答公布後瞬間破滅，答案揭曉為「〇」，節目顧問、律師孫少輔解釋，大法官於民國109年通過釋字宣告通姦除罪化，刑法239條的通姦罪已予以刪除，因此現在「抓猴」確實已不再是刑事案件。楊小黎與郝劭文小時候最知名的合作作品是1996年的經典電影《狗蛋大兵》，當時楊小黎在片中飾演女主角「張小翠」，和飾演「狗蛋」的郝劭文組成螢幕CP，兩人童稚可愛的互動，成為許多觀眾的童年回憶。近年郝劭文都在中國發展，最近才搬回台灣。也因為最近楊小黎擔任客家電視台《像你這道菜》主持人，她找來郝劭文一起參與錄影，兩人才重逢。有趣的是，現年36歲的郝劭文在5歲左右就曾登上綜藝節目《超級星期天》，與當時的主持人哈林曾同台。許久沒在台灣棚內錄影的他，一現身就讓哈林大喊實在是太懷念了。看著如今已經當爸爸、卻依舊頂著招牌圓臉的郝劭文，哈林終於忍不住湊上前去，狠狠捏了郝劭文的雙頰，笑喊：「我真的忍不住，太想捏一下了！」被捏臉的郝劭文也一臉享受，立刻大方開玩笑回應：「沒關係，下次我把我女兒送去借你捏一下，她也是肥肥的。」郝劭文表示，女兒現在剛滿1歲，正是最可愛的時候，當年5歲小男孩就和哈林在棚內當場聊起「爸爸經」。完整節目將在明（10）日晚間9點在公視首播。