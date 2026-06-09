欣葉日本料理目前全台有3家，其中健康店經歷改裝後宣告，將以全新概念店「彩膳楽亭」迎接顧客，並將於今（9）日開始試營運，並推出即日起至6月30日試營運期間將免收一成服務費，即日起於官網開放訂位。而「欣葉日本料理彩膳楽亭」餐價也有調整，上漲幅度約在每人將加收282元至532元。《NOWNEWS今日新聞》整理新品牌亮點、必吃菜色、餐價與優惠活動等資訊一次看。
曾旅居日本近二十年的欣葉日本料理副總經理 尚部冴表示：「我們希望客人來到彩膳楽亭，是像走進一趟日本旅行，在食藝與服務中感受到歡愉的體驗。」裝潢也大改造，「彩膳楽亭」的墨寶與象徵祈福的日式燈籠，並加入《東海道五十三次》所寄託的旅途精神，讓顧客像走進日本市集與街町之間，也將日本四季旬味、地方風土與職人料理鋪陳其中。
和食傳統五味 帶出必吃五大新菜
欣葉日本料理提到，升級重心以「旬味、發酵與層次」作為重點，主廚團隊大量運用日本發酵美學 -酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋、昆布鹽等入菜，彩膳楽亭打破過往自助餐大份量製備的框架，主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中。
📍さ｜砂糖：
菜色代表包含「鰻魚玉子燒」（うなぎ玉子焼き），經炙烤後散發細緻焦糖香氣的玉子燒，鋪以油脂富潤的蒲燒鰻，又透過甘口醬香與炙燒香氣堆疊出甜鹹層次。
📍し｜塩：
「香魚姿燒」（鮎の塩焼き）除了串打魚身，還透過日本傳統「化粧鹽」技法，於魚尾、魚鰭覆上鹽層，燒烤中必須反覆調整火距與翻面角度，才能讓魚皮呈現微酥狀態，同時保有魚肉細嫩與鮎魚特有的清香氣息。
📍す｜酢：
代表菜色有「醋味噌拌章魚」（たこの酢味噌和え），選用彈韌鮮甜的章魚，佐以醋、味噌與味醂調和而成的酢味噌醬，柔和酸韻襯托出章魚的鮮甜，冰涼入口，是大人系的經典風味。
📍せ｜醤油：
「炙燒鰹魚」（鰹のたたき）是日本高知縣（土佐）的代表性鄉土料理。新鮮鰹魚經炙燒後迅速冰鎮切片，使魚肉保有鮮嫩口感與淡雅炙香；入口搭配蒜片、洋蔥、蔥花、柑橘醋與熟成醬油，展現土佐料理直率而鮮明的風味。
📍そ｜味噌：
「味噌銀鱈」（銀鱈の味噌焼き）展現日本發酵文化的深層魅力。銀鱈以特製味噌長時間低溫醃漬，使味噌香氣與魚肉油脂緩慢融合，以炙火燒烤其表面產生微焦糖化香氣，尾韻悠長而溫潤。
彩膳楽亭增加互動式體驗 有限定餐車服務
有趣的是，彩膳楽亭此次也大幅增加互動式體驗，旅程開場以迎賓甘酒款待，現場獨特的炙燒料理展演與不定時的席間限定餐車服務，讓餐台不只是料理呈現之處，也成為流動饗宴中的日本世食劇場。
🟡「欣葉日本料理彩膳楽亭」營業資訊一覽：
餐價：
▪️平日（周一~五）：午餐每位成人1180元+10%、晚餐每位成人1380+10%
▪️假日與例假日：午餐、晚餐每位成人1580元+10%
訂位連結：官網
優惠活動：6月9日至6月30日試營運期間將免收一成服務費之優惠
饗食天堂新菜 多5款啤酒「包含冰結」
饗賓集團表示，旗下人氣國民Buffet「饗食天堂」與蔬食百匯「果然匯」即日起至8月31日止，同步推出期間限定的夏季饗宴。「饗食天堂」以「盛夏饗宴 啤酒美味無限」為題，包含酒精飲料增加，像是本就有經典紅白酒與生啤酒，今夏更全面升級引進5款人氣罐裝異國啤酒，其中有經典不敗的「海尼根」與充滿日系果香的「冰結調酒」。
並同步推出9道夏季限定料理，像是「椒麻雞腿佐酥脆鍋巴」，選用去骨雞腿肉酥炸至金黃，外酥內嫩；還有經典台味「蒜香胡椒蝦」，以及「醬燒慢燉牛頰肉」等菜色。「饗食天堂」餐價最低為平日下午茶，每人758元+10%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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欣葉日本料理提到，升級重心以「旬味、發酵與層次」作為重點，主廚團隊大量運用日本發酵美學 -酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋、昆布鹽等入菜，彩膳楽亭打破過往自助餐大份量製備的框架，主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中。
菜色代表包含「鰻魚玉子燒」（うなぎ玉子焼き），經炙烤後散發細緻焦糖香氣的玉子燒，鋪以油脂富潤的蒲燒鰻，又透過甘口醬香與炙燒香氣堆疊出甜鹹層次。
📍し｜塩：
「香魚姿燒」（鮎の塩焼き）除了串打魚身，還透過日本傳統「化粧鹽」技法，於魚尾、魚鰭覆上鹽層，燒烤中必須反覆調整火距與翻面角度，才能讓魚皮呈現微酥狀態，同時保有魚肉細嫩與鮎魚特有的清香氣息。
📍す｜酢：
代表菜色有「醋味噌拌章魚」（たこの酢味噌和え），選用彈韌鮮甜的章魚，佐以醋、味噌與味醂調和而成的酢味噌醬，柔和酸韻襯托出章魚的鮮甜，冰涼入口，是大人系的經典風味。
📍せ｜醤油：
「炙燒鰹魚」（鰹のたたき）是日本高知縣（土佐）的代表性鄉土料理。新鮮鰹魚經炙燒後迅速冰鎮切片，使魚肉保有鮮嫩口感與淡雅炙香；入口搭配蒜片、洋蔥、蔥花、柑橘醋與熟成醬油，展現土佐料理直率而鮮明的風味。
📍そ｜味噌：
「味噌銀鱈」（銀鱈の味噌焼き）展現日本發酵文化的深層魅力。銀鱈以特製味噌長時間低溫醃漬，使味噌香氣與魚肉油脂緩慢融合，以炙火燒烤其表面產生微焦糖化香氣，尾韻悠長而溫潤。
有趣的是，彩膳楽亭此次也大幅增加互動式體驗，旅程開場以迎賓甘酒款待，現場獨特的炙燒料理展演與不定時的席間限定餐車服務，讓餐台不只是料理呈現之處，也成為流動饗宴中的日本世食劇場。
餐價：
▪️平日（周一~五）：午餐每位成人1180元+10%、晚餐每位成人1380+10%
▪️假日與例假日：午餐、晚餐每位成人1580元+10%
訂位連結：官網
優惠活動：6月9日至6月30日試營運期間將免收一成服務費之優惠
饗食天堂新菜 多5款啤酒「包含冰結」
饗賓集團表示，旗下人氣國民Buffet「饗食天堂」與蔬食百匯「果然匯」即日起至8月31日止，同步推出期間限定的夏季饗宴。「饗食天堂」以「盛夏饗宴 啤酒美味無限」為題，包含酒精飲料增加，像是本就有經典紅白酒與生啤酒，今夏更全面升級引進5款人氣罐裝異國啤酒，其中有經典不敗的「海尼根」與充滿日系果香的「冰結調酒」。
並同步推出9道夏季限定料理，像是「椒麻雞腿佐酥脆鍋巴」，選用去骨雞腿肉酥炸至金黃，外酥內嫩；還有經典台味「蒜香胡椒蝦」，以及「醬燒慢燉牛頰肉」等菜色。「饗食天堂」餐價最低為平日下午茶，每人758元+10%。
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