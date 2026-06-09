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NET今年第二次翻車！T恤圖案再爆抄襲、未授權

結果超尷尬被眾多網友認出，該穿山甲的圖案根本是一名插畫家「窩窩」早在2022年就設計好的圖騰，直接被原封不動拿去用。

窩窩商店官方卻回應：「我們沒有聯名，也沒有收到任何來信洽談授權喔！」

▲NET推出台灣特有種T恤，結果衣服上的穿山甲設計被發現是抄襲插畫家「窩窩」的圖案，原封不動直接貼上，再次陷入抄襲風波。（圖/Threads）

被抄襲插畫家窩窩發聲明！NET來電致歉：設計內幕大傻眼

NET販售之「台灣特有種動物T恤」中的穿山甲圖樣，竟與窩窩於2022年推出之「穿穿小花系列」原創設計高度近似

▲NET販售之「台灣特有種動物T恤」中的穿山甲圖樣，與窩窩於2022年推出之「穿穿小花系列」原創設計高度近似。（圖/Threads@窩窩）

▲插畫家窩窩發表聲明，透露這是團隊2022年推出之「穿穿小花系列」原創設計，沒有跟NET合作以及授權。（圖/Threads@窩窩）

今日雖接獲NET來電致歉，但截至目前為止，本公司尚未收到任何具體處理方案或補救措施，本公司不排除循司法途徑維護自身權益。

結果窩窩也回應表示：「NET已停止該商品的銷售，並進行內部調查程序，來電告知該設計為NET美術人員拼拼湊湊之結果。」設計內幕令人感到非常傻眼。

▲NET門市今年1月推出電繡石虎T恤，遭控抄襲漫畫家「石虎抱抱」原創作品，如今再度陷入抄襲風波，NET官方致電道歉卻說是NET美術人員拼拼湊湊之結果。（圖/Threads）

台灣成衣品牌NET近幾年廣受民眾愛戴，因為做公益、價格低廉等特色，企業形象非常好。然而今年一月才剛陷入電繡石虎T恤抄襲風波的NET，時隔5個月竟然又再度翻車，二度抄襲另外一位插畫家「窩窩」創作的穿山甲，將其印製在T恤上面販售。對此，窩窩商店也發表聲明透露：「本公司並未授權以及合作NET，今天接到官方來電致歉，但尚未收到任何具體處理方式或者補救措施，本公司不排除遵循司法途徑維護自身權益。」近日有民眾逛NET時，意外發現店內有一款新產品「台灣特有種T恤」，只見該T恤上面有台灣黑熊、梅花鹿、穿山甲等圖案，上面還印製有「Taiwan」的字樣，由於穿山甲的設計相對較少見，有民眾拍下後開心喊道：「NET也要跟上穿山甲風潮了嗎？」許多人以為是窩窩跟NET聯名推出產品，沒想到有人將照片發上「Threads」之後，對此事件，窩窩商店今天也發表聲明表示，本公司近日發現，，不僅動物之動作型態、肢體位置，甚或鱗片分布等細節，均與本公司原創設計高度相似。窩窩表示，「穿穿小花系列」為窩窩訂閱集資計畫期間推出之回饋品，由窩窩設計團隊以台灣穿山甲為靈感創作，應用於老帽、T恤及旅行小包等商品，相關設計自 2022 年起即已公開發表及販售，本公司為本案原創設計之創作者及權利人。我們始終相信，每一件原創作品背後，都承載著創作者投入的大量時間、專業與心力，尊重智慧財產權，不僅是對個別創作者的保障，更是維護台灣創作環境健全發展的重要基礎。窩窩提到，本公司已經就本案通知NET，創作者若對明顯侵害創作成果之行為一再姑息，受損的不只是個別權利人，更可能使類似事件持續發生。窩窩期盼透過本案，促使社會更加重視原創設計與智慧財產權，共同建立對創作者更友善、更受保障的環境。由於NET今年1月才剛發生石虎抄襲事件，如今又抄襲另一位插畫家窩窩的穿山甲圖案，讓不少民眾相當傻眼直呼：「一次還不學乖，這設計師可以炒了」、「確定設計師不是內鬼嗎？真的要好好調查」、「道歉根本沒用，應該立刻下架販售」；