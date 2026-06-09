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▲曾是電影《美國隊長》替身的演員柯子培（如圖），因為在台灣遇到一隻流浪貓，害怕牠被安樂死，決定留下來自己照顧他，結果因此定居在台灣娶妻生子。（圖／翻攝自柯子培臉書）

▲柯子培（如圖）曾是電影《美國隊長》的替身，為了一隻貓來台定居10年。（圖／翻攝自翊星演藝經紀官網）

三立全新節目《世界的形狀》將於6月11日首播，今（9）日舉辦記者會，節目主打「不出國也能環遊世界」，邀請長期在台生活的外國人擔任導遊帶路，在今日現身的各國導遊陣容中，有位是曾擔任好萊塢英雄電影《美國隊長》的替身演員柯子培（Peter），主持人蔡昌憲表示，柯子培本身是斯洛伐克人，來台定居的原因是2016年10月為了照顧一隻流浪貓，沒想到就這麼住下來，在台灣定居結婚生子，蔡昌憲大讚他是貓界的英雄。蔡昌憲在記者會後受訪時表示，節目最大的亮點就是透過外國人的視角重新認識台灣，每位導遊真的都有和台灣獨一無二的故事，像是來自斯洛伐克的柯子培，過去曾是好萊塢大片《美國隊長》的替身演員，人生經歷相當精彩，但外表強悍的硬漢，內在有顆溫柔的心。蔡昌憲表示，柯子培來台工作期間意外救了一隻剛出生才20天的流浪貓，因為不放心自己回國後貓咪沒人照顧，也怕貓咪被安樂死，他決定自己留下來照顧牠，這一待就是10年，最後甚至還在台灣娶妻生子、落地生根。蔡昌憲大讚他：「你根本是為了貓咪變身成美國隊長，是那隻貓咪世界裡最偉大的英雄。」除了柯子培之外，《世界的形狀》首季還邀請了來自韓國、日本、奧地利、加勒比海等不同國家的外籍藝人、網紅、啦啦隊員以導遊身分參與，其中人氣韓籍啦啦隊女神南珉貞也在首集帶領兩位主持人走訪台南、體驗穿韓服。蔡昌憲笑稱，雖然是在台灣錄影，但因為語言和文化不同，好像真的出國一樣。黃迪揚則自嘲自己是蔡昌憲旁邊的寄生蟲，個性悶又慢熟的他多虧蔡昌憲帶領，兩人在節目中培養出獨特的冷幽默默契。節目將於6月11日起，每週四22：15在三立台灣台、23:00於中華電信Hami Video播出。