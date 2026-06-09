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Phase 1給補助 協助中小微企開拓市場

經濟部中企署今（9）日舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果記者會」， 2026年核定金額較2025年同期翻倍、件數提高44%，並增加33%的AI技術導入，其中通過AI智慧應用、無人載具應用及淨零應用等共20案，預期將帶動企業拓展國內外營收達2.1億元，全面加速帶動中小微企業從雙軸轉型至百工百業智慧升級。中企署指出，SBIR計畫近年持續優化相關機制，從簡化申請流程、落實無紙化審查、大幅縮短審查時間；今年更進一步對接產業轉型需求、提高補助額度，引領中小微企業全面共享AI等創新科技帶來的加值紅利。SBIR計畫提供3大研發補助類型：「地方型」協助發展在地特色產業，「中央型」支持產業技術創新與服務升級，「跨域型」則鼓勵中小及新創企業跨域共同合作，運用創新科技或商業模式增加營收。其中，地方型與中央型的「先期研究」（Phase 1）提供 100 萬至 150 萬元補助、Phase 2提高到1200萬元、2+ 提高到 600 萬元，協助企業解決研發初期資金缺乏的挑戰，降低創新嘗試門檻，協助中小微企業積極投入研發，進一步開拓新市場、創造新商機，為企業成長與產業升級注入創新動能。中企署長李冠志表示，中央型SBIR今年截至目前已核定52件補助案、補助金額約7891萬元，核定件數成長44%，大部分補助金額是著重在 AI 技術導入的領域等。中企署表示，未來將透過「地方型」滾動調整對接作法，引導更多在地特色中小微企業跨出升級轉型第一步；「中央型」持續檢視申請審查機制，貼合產業對創新研發第一桶金的期待；「跨域型」協助透過多元主軸設定，深化中小微企業進行技術合作，開發創新應用服務，擴散產業、輸出國際。