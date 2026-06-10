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風靡韓國、擁有高人氣的音樂劇品牌《WILD WILD》將於今年7/10、7/11帶著全新企劃《WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS》再度來台，這也是《WILD WILD》首次以FAN LIVE形式與台灣粉絲見面。人氣猛男金鎮友、李潤濟9日特別快閃來台，搶先預告「AFTER HOURS」的驚喜內容，除了挑戰唱跳舞台，也會準備很多和粉絲近距離互動的環節，保證大家一定滿意。兩位演員金鎮友、李潤濟來台宣傳《WILD WILD》，一現身便展現親切魅力，熱情向台灣粉絲打招呼，並坦言對即將到來的台北場FAN LIVE緊張又期待。金鎮友表示：「這次FAN LIVE和以往音樂劇最大的不同，就是我們不再透過角色與大家見面，而是以最真實的自己站上舞台。除了挑戰唱跳舞台，我們也準備很多和粉絲近距離互動的環節，希望大家可以感受到不同於音樂劇的魅力。」李潤濟則透露，這次演出對所有演員來說都是全新的挑戰，「過去在音樂劇裡，我們有角色、有故事可以依循，但FAN LIVE更著重於個人魅力與真實互動。準備過程中，我們常常會驚訝發現『原來自己也有這樣的一面』，相信大家會看到和以往很不一樣的我們。」李潤濟還笑說：「知道有很多台灣粉絲一直在等待我們，所以這次一定會準備最精彩的舞台回報大家的支持。」兩位最後也加碼預告：「這次不只是單純欣賞演出而已，而是大家一起度過一段美好的時光。可愛的、帥氣的、有趣的樣子都會出現，請大家多多期待！」《WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS》將於7/10、7/11在Legacy Taipei登場，集結姜天一、李潤濟、金鎮友、朴道鏡、崔JAY、梁耀漢6位人氣演員，透過唱跳舞台、談話與互動內容，帶來不同於過往音樂劇的全新體驗，邀請粉絲一起走進今年夏天限定的「AFTER HOURS」時光。購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。