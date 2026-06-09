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▲金允雪在日前離開人世，告別式在今天圓滿結束。（圖／翻攝自金允雪抖音）

▲金允雪去年參賽《Sing Again 4－無名歌手戰》，以「6號歌手」漸漸累積人氣。（圖／翻攝自金允雪抖音）

韓國女歌手金允雪半年前參加JTBC電視台推出的音樂重生選秀節目《Sing Again 4－無名歌手戰》打開知名度，沒想到，今（9）日友人透露，金允雪已經離世，得年27歲，「雪去了天國了」，消息一出令粉絲和韓國娛樂圈震驚不已。據韓媒報導，金允雪在日前離開人世，告別式已經在今天上午圓滿結束，友人發文公開金允雪的死訊，「雪去了天國，因為手機和其他東西都上鎖了，沒辦法通知大家，所以在社交網站公開，為了讓雪離開的路不那麼孤單，請陪伴她走完最後一程。」金允雪在2013年以藝名「金明珠」出道，參戰全球知名的兒少歌唱選秀節目《The Voice Kids》中奪冠，近年也參演節目《Voice Korea 2020》及《看見你的聲音7》，但星路浮沉，始終未大紅大紫，直到去年參賽《Sing Again 4－無名歌手戰》，才以「6號歌手」漸漸累積人氣，未料，最後遭到淘汰。近幾個月，金允雪積極透過TikTok等平台與粉絲互動，生前最後貼文表示「希望我的歌聲所到之處，都能帶來小小的幸福」，家屬則沒有公開金允雪的死因。