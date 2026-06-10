我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏浦洋（左）、陳峻廷（右）現場狂撩粉絲，立刻掀起女性們的搶購慾望，成為最強帶貨王。（圖／THE HYUNDAI 現代百貨提供 ）

男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷日前出席時尚品牌快閃店活動，將旗下的女性經典包當成時尚配件，帥氣亮相。夏浦洋受訪時也自曝未來理想情人的穿搭，直呼：「可鹽可甜的反差感，我覺得應該都蠻能吸引男生眼光！」兩人一出場宛如行走的發電機，不斷撩粉，讓粉絲秒被推坑直接買單。夏浦洋、陳峻廷背上女包毫無違和感，對女包頗有研究的夏浦洋，自曝未來理想情人的穿搭，表示「這種可鹽可甜的反差感，我覺得應該都蠻能吸引男生眼光。」讓現場粉絲聽了尖叫連連，立刻掀起女性們的搶購慾望，成為最強帶貨王。此外，兩人還透露都曾為了買包送媽媽而發生小失誤的經驗，陳峻廷透露：「之前為了想送媽媽一個禮物而跑去買女包，沒想到送出後一路從顏色、款式、容量到價錢，沒一個能讓她滿意，從那一刻我才發現女生對於包包的挑選其實是非常講究，也因此下定決心研究女包的細節！」在旁的夏浦洋聽了點頭如搗蒜，坦言之前心血來潮想為媽媽買一個時尚好穿搭的小包，「結果她很不習慣，後來慢慢地為她說明一些穿搭調整重點，媽媽現在也很能駕馭各種包款。」被問到未來如果有女友，一起出門逛街會為對方提包包嗎？兩人都不約而同地表示：「一定會啊！累了想給我拿當然OK！ 舉手之勞。」男友力爆棚的霸氣回應，瞬間融化粉絲的心。值得一提的是，目前FEniX有三位成員服役中，近期活動多由夏浦洋與陳峻廷代表出席，先前兩人曾開玩笑表示：「兩個人分薪水比較多。」但其實非常期待再次合體的時刻；面對團員們將陸續退伍，夏浦洋、陳峻廷打算用這陣子打拚來的酬勞為他們準備退伍禮物，展現團員之間的好感情。