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NBA總冠軍賽第三戰（G3）日前於紐約麥迪遜廣場花園（MSG）熱烈開打，現場星光熠熠，除了現任美國總統川普外，高齡84歲、身價千億的紐約前市長彭博（Mike Bloomberg）也是座上賓。不料在比賽第四節發生驚險插曲，尼克後衛「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）為了救球，整個人失控飛撲進觀眾席，直接重重壓在彭博身上。所幸雙方均無大礙，彭博隔日更在社群媒體上展現超高情商幽默回應，引發全網瘋傳。這起意外發生在第四節戰況白熱化之際，28歲的尼克隊控衛阿爾瓦拉多為了爭奪一記地板球，展現拼命三郎本色，全速衝刺並奮不顧身地魚躍飛撲進第一排觀眾席。然而，他的落點正好是尼克隊板凳區對面角落的場邊席，直接正面撞上了坐在位置上的紐約前市長彭博。由於彭博已年屆84歲，這記猛烈撞擊讓現場工作人員與轉播群驚出一身冷汗。正在為ESPN進行特別講評的知名媒體人麥卡菲（Pat McAfee）在當下開玩笑驚呼：「阿爾瓦拉多直接坐到某個超級大富豪身上了。」隨後才認出苦主竟然是彭博本人。阿爾瓦拉多在起身後第一時間趕緊起手確認彭博的狀況，場館工作人員也迅速上前清理打翻的飲料。隨後，彭博大方地向身旁的人揮手致意，表示自己完全沒事，並坐在原位看完了整場比賽。彭博於隔日在個人社群平台X上幽默發文，大方標記阿爾瓦拉多並寫道：「很高興能見到我們紐約土生土長的大明星 @AlvaradoJose15。不過Jose，下一次想找我，直接打電話給我就好。尼克隊加油！」彭博的發言人隨後在接受《USA Today》採訪時也證實，彭博在碰撞後身體狀態非常良好，完全沒有受傷。發言人更開玩笑地補刀表示：「他全身上下唯一會痛的地方，只有昨晚尼克隊輸球的痛。」儘管阿爾瓦拉多在場上展現了極致的拚勁，甚至不惜撞翻前市長來爭取球權，尼克隊最終仍以111：115不敵聖安東尼奧馬刺隊。這場失利不僅是尼克自1999年以來首次在總決賽主場吞敗，也無情終結了他們傲視聯盟的季後賽13連勝神話。目前尼克在系列賽依舊以2：1保持領先，雙方將於明日早上8點30分繼續在麥迪遜廣場花園展開第四戰（G4）交手。如果馬刺能夠在紐約奪下連勝，雙方將帶著2：2平手僵局回到馬刺主場進行第五戰。