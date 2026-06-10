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▲一穿模就掉進恐怖輪迴！阿神在經典「Level 0」泛黃且空無一人的密室中瘋狂奔跑，試圖在理智被全面侵蝕前找出逃生出路。（圖／翻攝自阿神YouTube影片）

▲致命逃殺一觸即發！阿神在挑戰高難度「Level Run」狂奔時，猛然遭遇潛伏在暗處的驚悚實體現身突襲，緊迫盯人的致命壓迫感瞬間讓理智線崩潰。（圖／翻攝自阿神YouTube影片）

電影《後室》（Backrooms）的密室逃殺怪誕風潮吹進沙盒神作！百萬級知名遊戲 YouTuber 阿神日前便開箱了一款《Minecraft》基岩版市集的「後室電影版」地圖，帶領觀眾實測電影中那種令人窒息的孤獨與怪誕感。由於地圖高度還原驚悚氛圍，阿神足足受困、狂奔長達 3 個小時才驚險逃脫，高能內容引發粉絲瘋狂熱議。這款在麥塊市集要價 200 多元的神級地圖，高度還原了令玩家毛骨悚然的經典設定。玩家在原版世界探索時，只要一個不小心，就會因為觸碰到異常物體而「穿模（Noclip）」墜入充滿黃色壁紙、潮濕地毯與白熾燈嗡嗡噪音的「Level 0」無限迷宮之中。地圖更內建了極具壓迫感的「孤立效應」與理智侵蝕機制。在此空間內不會遇到其他正常生物，且玩家每死掉一次，理智就會被吞噬一分。當精神消磨殆盡、無法支撐肉體時，玩家將會被強制轉化為全身爬滿真菌的遇難探險家，陷入無法解脫的恐怖輪迴。為了在詭異的密室中活下去，阿神在長達數小時的錄影中，一邊提防潛伏在黑暗中帶著微笑的怪物與各式恐怖實體，一邊被迫觸發了腎上腺素飆升的「Level Run」奪命狂奔。期間他必須瘋狂搜刮資源，利用「杏仁水」補給飢餓度、吃下「神祕果凍」獲得加速逃跑效果，甚至必須配戴能擴大視野的防毒面具，並在極限狀態下用相機拍下 23 張實體照片來解鎖蒐集要素。令人驚嘆的是，阿神在後室深處意外闖入了由其他先行者建立的「神祕庇護所」。基地內不僅規劃了農場、囤積了豐富物資，甚至還有興建中的超大圖書館，並居住著兩名行為怪異、聲音噁心的 NPC 倖存者，極具臨場感的細節讓阿神大讚地圖製作得非常用心。「你看向每個地方都似曾相識，走久了理智真的會出問題！」面對無限複製、鬼打牆的密室空間，阿神坦言後期精神狀態差點失控。在經歷長達 3 個小時的極限摸索後，他終於找到破局關鍵，成功撕裂空間、呼吸到外面的新鮮空氣。然而迎接他的卻是最恐怖的神反轉——逃出後室後，原本熟悉的 Minecraft 現實世界竟早已發生嚴重異變、徹底崩壞崩解。這場歷時 3 小時的極限逃脫，最終在斷崖式的驚悚震撼中劃下句點，超毛的結局也讓阿神直呼「幹太扯」，大讚這是少數絕對值得玩家購買的優質地圖。