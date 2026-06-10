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小時候覺得貴！如今成內行抗漲神店

省錢口訣大公開：漢堡免費增量生菜

紅茶靈魂升級！免費要求「加鮮檸檬片」

看同事天天吃摩斯當早餐，女網友跟風實測 45 元的「火腿歐姆蛋堡」，驚覺裡生菜量滿到爆，讓她大讚美味並連吃一週。貼文引發外食族強烈共鳴，更釣出店員與老饕公開「」等超神隱藏吃法。眾多網民感嘆物價反差極大：「小時候覺得摩斯貴，現在反而相對划算。」記者本身也是摩斯早餐的忠實粉絲，不過平日在內湖科學園區（內科）門市買早餐時，經常晚一步就宣告完售搶不到。內行也指出，，在如今漢堡動輒 85 元的台北市，根本是小資族的抗漲首選。「天天吃卻現在才知道能免費加菜，下次一定要試試！」網友驚呼。留言區有店員證實，，直呼「」。老饕更分享省錢美味口訣：讓濃郁度翻倍、飽足感最頂。除了漢堡能免費增量，被譽為摩斯本體的「神級紅茶」也藏有免費升級密碼。內行人透露，臨櫃點紅茶時只要主動跟店員要求「」，就能一秒變身酸甜解膩的港式檸檬紅茶，完全不用多花一毛錢。