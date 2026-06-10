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▲預計6月24日正式登場，一頭金髮、輪廓明顯的外型，被拿來與《咒術迴戰》七海健人對比。（圖／英雄聯盟提供）

《英雄聯盟》官方近日公開全新中路英雄「洛克」，這位被定位為 AP刺客的「死灰驅魔師」預計6月24日正式登場，洛克的預告片一釋出便引發玩家與社群熱烈討論，因為他的外型與技能特效神似熱門動漫《咒術迴戰》中的七海健人和五條悟，讓許多粉絲驚豔並期待他能在賽場上大放異彩。在遊戲背景故事中，洛克出身於蒂瑪西亞的神祕學世家，是一名精通禁忌術式的驅魔師，從小在謊言與虛偽中長大，認為惡魔只是人性黑暗的惡果，真正的怪物其實是人類，官方釋出的動態漫畫與預告中，洛克作為汎的童年玩伴現身，在一場精彩的驅魔對戰中成功封印惡魔，並將被惡魔侵蝕的汎拯救出來。洛克的美術設計與造型是這次社群熱議的最大亮點，他留著一頭上梳的金髮並配戴圓形墨鏡，外型讓不少玩家聯想到《咒術迴戰》中不想上班的「七海建人」，此外，戰鬥時投擲魂釘的動作有如釘崎野薔薇，形態轉換的特效又帶有五條悟的視覺感，被玩家戲稱是《咒術迴戰》三人的融合體。《英雄聯盟》開發團隊表示，洛克的設計確實從動漫中汲取了大量靈感，並融合釘子與背後棺木的獨特主題；洛克主要能量來源與武器是周圍的咒釘，吸收的大量黑暗儀式魔法也會反噬他的身體，反映在他灰燼感的外觀上。洛克的被動技能是「銀樁咒殺」，能以普攻釘縛敵軍靈魂，造成隨敵方已損失生命提升的額外魔法傷害；Q 技能「咒釘簪命」可以向前投擲咒釘造成傷害與緩速，並透過普攻消耗標記引發額外傷害。W 技能「燃魂回元」則是解除封印獲得跑速，雖然會受到真實傷害反噬，但效果結束後能獲得治療。E技能「瞬影追命」讓洛克能瞬移並衝向目標，消耗咒釘的同時若參與擊殺還能重置冷卻時間；大招 R 技能「芻靈疆域」則會展開一個能射出鎖鏈的神器領域，只要敵方生命值低於門檻，就會被拉入領域中進行封印處決，展現了強大的範圍連鎖斬殺能力。