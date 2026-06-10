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▲雷嘉汭在演出《哭悲》後的幾年內，星運大爆發，不但入圍過金鐘獎，還頻頻與大牌韓星合作，成了「國際咖」。（圖／麻吉砥加提供）

▲朱軒洋（左二）在演出《哭悲》的幾年之後，雖然成為金馬獎得主，卻因為緋聞風暴影響到演藝事業。（圖／麻吉砥加提供）

近距離接觸。凡是購票進場的影迷，即可獲得專為5週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5週年限定夜光特殊效果A3海報，本次特映僅此一場，名額有限，更多《哭悲》 電影資訊可以鎖定麻吉砥加電影官方社群平台。



▲《哭悲》慶祝5週年，即將回到大銀幕特映一場。（圖／麻吉砥加提供）



朱軒洋自從前年和吳卓源被目擊約會、當時卻還有同居女友Cindy，疑似劈腿引爆爭議，這兩年演藝工作雖未澈底中斷，卻鮮少出現在宣傳活動上，就連新戲《欠妳的那場婚禮》記者會都沒出席。 不過他在5年前主演的驚悚恐怖片《哭悲》，將於6月19日（週五）於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一紀念特映，他將和黃立成、雷嘉汭等老夥伴一起出席，預售票價 500 元，將於6月12日（週五）15:00 在大巨蛋秀泰影城官網及現場開賣。《哭悲》號稱突破台灣影史尺度、極致瘋狂的限制級血腥視覺震撼，曾獲《紐約時報》認證為「 2022年度恐怖神作」。片子由加拿大籍導演賈宥廷（Rob Jabbaz）執導、黃立成出品，朱軒洋扮演無意中撞見病毒感染的人攻擊還沒受到感染的正常人，忙著警告女友雷嘉汭，表示會過去救他，兩人卻碰上更多驚悚、恐怖的事件，除了些血腥和噁心外，片中也觸及人性的黑暗面，受到評論界讚譽。大巨蛋5週年特映場，朱軒洋、雷嘉汭都會現身。當年《哭悲》在台上映，並沒有贏得太熱烈的迴響，一直有影迷將此片視為大多數觀眾未曾留意的遺珠。而在這5年之間，朱軒洋從演藝事業大突破，到以《黑的教育》榮登金馬獎最佳男配角、一度行情備受看好，再到緋聞發生、影響形象，事業也跟著重挫，現在還在試圖重振雄風；雷嘉汭則是演了叫好叫座的《八尺門的辯護人》，演技廣受好評，還被推向國際，與一堆大牌韓星合作，事業表現與朱軒洋有明顯的差別。戲裡朱軒洋與雷嘉汭為了從病毒感染的人們中搶得生機，經歷許多殘酷的情境，戲外他們的遭遇，則證明緋聞的殺傷力，讓人不得不感嘆。不過5年之後，《哭悲》還能重回大銀幕，並且重要創作人員包括近來少在公開活動亮相的朱軒洋都要來站台，依舊讓粉絲興奮不已。這次的5週年特映影人見面場，會規劃20分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，有機會