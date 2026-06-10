廖思惟是「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，喜愛分享生活的她，近日難得在粉專放上與媽媽孫芸芸、外婆何念慈三代同堂的合照，年屆古稀的何念慈奇蹟凍齡，完全看不出來已經71歲，加上保養得宜的孫芸芸母女，讓網友忍不住大呼：「根本分不出輩分！」

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孫芸芸三代同框　71歲何念慈近貌不科學

曝光的照片，地點在豪宅的梳化間，孫芸芸掌鏡拍下愛女廖思惟正在幫外婆何念慈夾睫毛的畫面，可見71歲的何念慈留著俐落及肩短髮，臉蛋和體態纖瘦，皮膚狀況緊緻無暇，看不太出來有太明顯的皺紋或坑疤，視覺年紀仿佛只有50歲出頭，相當驚人。

廖思惟在3月底爆出未婚生子的消息，據傳女兒已經2歲多，也就是說何念慈已經升格「祖」字輩，網友表示：「好年輕的阿祖」、「真的看不出來（廖思惟）已經當了媽」、「祖孫三代好好看」、「這張照片根本分不出來輩分！」

▲孫芸芸（後）、廖思惟（左）、何念慈三代同框合影。（圖／翻攝自廖思惟IG＠trinityliao）
▲孫芸芸（後）、廖思惟（左）、何念慈三代同框合影。（圖／翻攝自廖思惟IG＠trinityliao）
孫芸芸母親神凍齡　何念慈驚人身價曝光

孫芸芸的母親何念慈被譽為「凍齡美魔女天花板」，她出身名門，早年與元大證券創辦人孫道存有一段婚姻，長期在社交圈占有重要地位，2010年，何念慈再婚相識多年的美國電子業大亨田力行，兩人在峇里島舉辦千萬豪華婚禮。田力行身家豐厚，加上何念慈本的社交資產與家族名望，讓她約百億的身價不僅體現在實質財富上，更彰顯於名媛圈的極大的影響力。

▲何念慈被譽為「凍齡美魔女天花板」，她和元大證券創辦人孫道存有一段婚姻，2010年再嫁相識多年的美國電子業大亨田力行。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
▲何念慈被譽為「凍齡美魔女天花板」，她和元大證券創辦人孫道存有一段婚姻，2010年再嫁相識多年的美國電子業大亨田力行。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
資料來源：𝚃𝚛𝚒𝚗𝚒𝚝𝚢 🤎🪐bb IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。