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▲論壇匯聚專家學者與金融領袖以及國內22家金控及銀行代表，共同探討AI經濟下的能源自主與淨零金融路徑。（圖／翻攝畫面）

▲論壇匯聚專家學者與金融領袖以及國內22家金控及銀行代表，共同探討AI經濟下的能源自主與淨零金融路徑。（圖／翻攝畫面）

由台灣ESG 城市淨零突破協會與 Asia SIF共同主辦的「2026 為台灣未來充電：AI時代的能源自主與金融解方」論壇9日舉行 。論壇匯聚專家學者與金融領袖以及國內22家金控及銀行代表，共同探討AI經濟下的能源自主與淨零金融路徑。台灣ESG城市淨零突破協會理事長莊鈺谷在致詞時表示、台灣作為全球半導體與AI供應鏈核心，擁有世界級的製造能力，但同時也面臨龐大的能源轉型壓力。如何在RE100趨勢下，兼顧產業發展、供電穩定與淨零轉型。如何透過金融力量，支持企業完成低碳升級。 如何讓台灣在AI超級週期中，不只是技術輸出者，更成為亞洲永續金融與能源治理的重要樞紐。都是這次論壇的重要核心價值。論壇首場「趨勢分析：AI 超級週期與台灣能源主權」，由 SEMI 國際半導體產業協會能源合作組織台灣計畫主理人蔣大巍開場。隨後的座談由臺灣亞太產業分析專業協進會理事長林昭憲、Schroders施羅德資本亞太區永續投資經理董欣心，及APUEA亞太城市能源協會台灣代表鄒宏楷共同與談。專家們從私募資本、國際綠色金融與區域公用事業的宏觀視角，深度剖析 AI 龐大電力需求對台灣能源獨立的挑戰，並為供應鏈低碳轉型勾勒出兼顧經濟與系統韌性的戰略解方 。緊接著登場的「成功案例：全球金融機構如何支持能源轉型與供應鏈競爭力」專題，由 ING 荷蘭國際集團亞太區永續解決方案團隊總監鄭雯率先登場，聚焦金融機構如何透過創新綠色金融支持實體經濟轉型；亞洲綠色資本董事總經理 Edgare Kerkwijk 則深入剖析台灣離岸風電市場的最新現況與長期展望；歐洲永續投資論壇董事 Cecilia Cisana 分享了丹麥利用「主權綠色債券」融資綠能轉型的國際標竿案例；藍色債券加速器合作專案經理 Juliette Macresy 則從海洋經濟出發，探討如何透過藍色金融驅動產業的淨零轉型。下半場專題則聚焦在「在落實 RE100 過程中融資半導體與AI價值鏈」的實務痛點 。由永續諮詢顧問公司台灣辦公室負責人譚萬鏘開場，揭示 AI 與半導體供應鏈減碳的核心瓶頸與中小企業的金融解方；能源經濟與財務分析研究所（IEEFA）亞洲永續金融主管 Ramnath Iyer 深度剖析台灣擺脫進口能源依賴、走向能源自主的戰略路徑；中華經濟研究院研究員兼秘書處處長羅時芳博士，則聚焦於 RE100 倡議在台發展，並詳細介紹專為中小企業量身打造的「TRE100」綠電承諾；台灣智慧電能總經理邱玉典也共襄盛舉，從「統購分銷」模式切入，剖析如何透過機制創新打破離岸風電市場的供需自由化斷層 。論壇也特別邀集包括兆豐、中信、凱基、富邦、玉山在內的22家金控及銀行代表，共同就「AI 時代的能源安全與金融解方」展開深度跨界激盪，深入探討如何進一步活化債券資本市場、綠色債券及藍色債券，來加速台灣整體的能源轉型步調，以及針對銀行在能源轉型中的定位進行深度對話，探討如何有效活化銀行的綠色資本，以全力支持台灣AI經濟所需的再生能源增長。主辦單位表示，這不只是一次論壇， 更是一個讓台灣與國際接軌的重要平台。希望透過交流，建立台灣能源轉型與AI產業之間的戰略共識。推動金融資本投入綠色基礎建設與低碳供應鏈。期待台灣未來的競爭力，不只是GDP的成長，而是建立一個兼具科技、能源安全與永續治理的新經濟模式。