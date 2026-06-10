我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐登妮絲榮獲2026年Monde Selection世界品質評鑑大賞特金獎、金獎及提名獎章三項國際殊榮，品質實力獲國際肯定。（圖／佐登妮絲提供）

▲台灣之光佐登妮絲榮獲2026 Monde Selection世界品質評鑑大賞最高等級特金獎肯定。（圖／佐登妮絲提供）

▲佐登妮絲城堡免門票打造「家庭日」，端午連假陸上龍舟、水槍大戰揪團消暑歡樂一夏。（圖／佐登妮絲提供）

國際級的「Monde Selection品質評鑑大賞」每年吸引超過80國、上千種產品參加，是全球最具公信力的專業認證。深耕美容健康產業長達37年的佐登妮絲集團總經理陳佳琦，帶領團隊跨足頂尖植物科研領域，榮獲2026年「Monde Selection」國際品質評鑑大賞中特金獎的至高榮譽，特別受邀出席現場領獎，向全球展現台灣品牌於國際市場的研發實力與競爭優勢！佐登妮絲品牌橫跨中國、日本、馬來西亞、越南等亞洲市場，建立超過八百多間門市據點，累計服務超過70萬名會員，成為亞洲具代表性的美容美體集團之一。佐登妮絲總經理陳佳琦深耕美容健康產業37年，始終站在第一線傾聽顧客聲音，憑藉著無數次與肌膚對話的實戰經驗，發現消費者對於「肌膚健康」與「深度修護」的需求大幅轉變，保養不再只是表面功夫，而是需要更安全、更具高機能性的解決方案。打破傳統的美容服務，佐登妮絲近年積極投入「植物外泌體」研究，將數十年的實務經驗轉化為研發數據，持續推動品牌朝科研保養方向發展，佐登妮絲團隊除了展現產品品質與研發的實力，也向全台展現持續追求創新的品牌精神。隨著全球保養市場邁向高機能、低負擔與永續趨勢，植物外泌體成為近年備受關注的新世代保養科技。佐登妮絲持續投入植物科研與品質管理，並以創新研發成果獲得國際肯定，於2026世界品質評鑑大賞中表現亮眼。其中，Exo-2雙粹秘泌凍晶組榮獲特金獎（Grand Gold），肌光緊緻速妍霜再度獲得金獎（Gold）肯定，呼暢護隨精油亦獲得提名獎章（Nomination），繼2025年之後第二次登上世界舞台，展現佐登妮絲在植物科研、產品品質與台灣品牌在國際競爭力上的深厚實力。指標性國際評鑑Monde Selection近年逐步擴展評選面向，除了傳統的產品效能，更全面納入科學驗證、品質管理、來源透明度及永續理念等面向，反映全球保養產業朝向更高品質與永續價值發展的趨勢。佐登妮絲總經理陳佳琦表示，這座特金獎是對產品品質的重要肯定，更代表品牌在研發投入、生產品質的把關以及綠色永續發展上的努力，皆獲得了國際專家的認同，這項殊榮，讓佐登妮絲保養品牌站上國際舞台，展現了台灣品牌於國際保養市場上的強大競爭力。歡慶佐登妮絲榮獲2026 Monde Selection世界品質評鑑大賞特金獎與多項國際肯定，特別推出限時回饋活動，讓消費者同步體驗國際獲獎產品的魅力。其中，榮獲最高榮耀特金獎的Exo-2雙粹秘泌凍晶組，結合品牌多年植物科研成果與高效修護能量，自上市以來深受消費者喜愛，此次歡慶國際獎肯定，凡購買泌月組合即加碼贈送法式淨膚課程兩堂，從居家保養到專業護理，全面升級肌膚養護體驗。此外，全新上市的七序精油系列，以七序養生之道為核心理念，其中呼暢護隨精油更榮獲2026 Monde Selection提名獎章肯定，展現佐登妮絲深厚的科學芳療實力。凡購買整組七序精油，即可獲贈高頻霧化香薰機乙台及法式舒壓背部課程兩堂，透過香氛能量、專業手技與居家芳療儀式感，打造身心靈全方位的療癒體驗。佐登妮絲希望將國際獲獎榮耀轉化為回饋消費者的實際行動，邀請更多消費者親身體驗科研保養與專業芳療所帶來的美麗價值，共同見證台灣品牌躍上國際舞台的卓越實力。佐登妮絲總經理陳佳琦表示，美麗不應該只停留在肌膚關懷，更是一種生活態度，未來除了持續投入科研保養與產品創新之外，更將長期推動健康生活與家庭價值，因此推出「每月家庭日」活動，希望將品牌關懷從肌膚保養延伸至家庭生活，創造更多親子共遊與共享時光的機會。佐登妮絲城堡自4月起全面「免門票入園」，成為不少民眾規劃假日出遊的熱門景點，適逢端午連假將至， 6/19（五）－6/21（日）佐登妮絲城堡將舉辦陸上划龍舟趣味競賽，邀請全家親朋好友一起組隊參加，感受速度與默契的雙重考驗。此外，炎熱酷暑的假日現場更規劃一系列水槍、彈珠台等趣味活動，讓大朋友、小朋友都能歡樂一夏，盡情釋放活力。未來佐登妮絲城堡更將持續推出豐富多元、闔家歡樂的「家庭日」活動，邀請大家齊聚一堂感受佐登妮絲城堡的獨特魅力。