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日月潭拚清新空氣 PM2.5降幅達26％

國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。凡出廠滿2年以上的柴油車，若未取得1年內排煙（氣）檢測合格紀錄，駛入環潭公路，將透過AI自動辨識系統直接開罰1000元以上。南投縣首座空維區範圍涵蓋日月潭台21線60K至69K，以及台21甲線全線環湖公路，並採24小時全天候管制。環保局透過AI車牌辨識科技精準執法，攔阻高污染車輛進入，自2024年實施階段性管制以來，已累計告發2592件違規車輛。下月起管制再升級，凡是出廠滿2年以上、卻沒排煙檢驗合格紀錄的柴油車，一旦進入日月潭空維區就會直接開罰。環保局提醒車主，上路前務必確認已完成年度檢測，以免荷包失血。環保局表示，根據日月潭周邊微型感測器監測結果，空維區設立後，周邊細懸浮微粒（PM2.5）濃度較去年同期大幅下降約26%，顯示政策逐漸發揮成效。為兼顧環保與民生便利，環保局也同步推出多項配套措施。針對六期新購柴油車，車主可憑原發照日起3年免驗規定，直接向各縣市檢測站申請「自主管理標章」，效期內視同檢測合格；若業者或車主有10輛以上、4期後大型柴油車檢測需求，也可向南投縣環保局預約指定地點進行下鄉檢測，環保局也會不定期前往縣內各大遊憩景點提供駐點檢測服務。