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▲麥可傑克森（右）主動摟住王祖賢的肩膀，請隨行攝影師幫兩人拍照留念。（圖／翻攝自微博）

已故美國「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）1987年至1997年間因為巡演和私人行程多次造訪亞洲，他約39年前和傳奇女神王祖賢在香港見面，兩人留下唯一一組珍貴合照，當時MJ大力誇讚王祖賢，「中國女孩是不是都像妳這麼漂亮？」麥可傑克森在1987年飛到香港度假，參加香港影視大亨邵逸夫作東的私人飯局，當天，剛以電影《倩女幽魂》走紅的王祖賢也出席餐會，便與MJ相見歡，王祖賢原本以為國際巨星會非常難以親近，沒想到，MJ本人十分親切、隨和，主動上前用英文問她：「中國女孩是不是都像妳這麼漂亮？」王祖賢和麥可傑克森碰面後相談甚歡，MJ還摟住王祖賢的肩膀，請自己的隨行攝影師幫兩人拍照留念，日前有粉絲翻出這組珍稀合照，可見年僅20歲的王祖賢留著蓬鬆捲髮，戴大耳環，穿深灰色套裝，與年約30歲、身著紅色卡通運動外套的MJ留影，兩人的巨星鋒芒藏不住。其他粉絲看到麥可傑克森和王祖賢的世紀合照，紛紛表示：「青春永在」、「是真的值的珍藏的照片」、「有神快拜」、「祖兒當年真的好美好美」、「張照片真是世紀經典之作，因為那個時候東西方的演藝圈還沒有這麼的融洽吧！」麥可傑克森在1987年10月21日至11月10日訪港，原本只計劃短暫停留2天，但因為太喜歡香港，最後足足度假玩了3個星期，熱愛港產片、李小龍與中國功夫的他，前往邵氏影城和TVB清水灣錄影廠探班，還換上清朝皇帝的龍袍坐在龍椅上擺姿勢，後續參觀尖沙咀警署、夜遊彌敦道、包場香港海洋公園暢玩等，行程相當豐富。