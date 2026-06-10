我是廣告 請繼續往下閱讀

會費調整六成 研議超過一年

疊單爭議 訂單成本增20元

外送員專法即將在今年7月21日上路，外界關注平台會將成本轉嫁消費者。Uber今（10）日宣布，7月13日起Uber One會員方案調整，收費增加漲幅約66%，月費從120元變成199元、年費從1200元變成1990元；同時也新增會員福利。本次調整從一年前就開始研議，Uber表示，與外送專法並沒有直接關聯。Uber公布7月13日起，UberOne搭乘行程最高點數回饋，從5%上調至15%；同時會員可以邀請一位家庭成員共享會員福利。此外，會員到也有提供UberOne會員的國家時，也可享有主要會員福利。不過，會員費用也調整約六成至六成五，一般月費為199元（原先為120元）、學生月費為139元（原為84元），一般年費為1,990元（原先為1200元）、學生年費為1393元（原本840元）。勞動部上月配合《外送員權益保障及外送平台管理法》上路，預告《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法》及《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》等草案。當時外送員產業工會理事長陳昱安指出，子法大致上都是符合工會期待，並呼籲平台業者不應把將專法作為不合理漲價的擋箭牌。去年底Uber執行長Dara Khosrowshahi曾表示，Uber支持台灣為外送員立法，但草案中禁止平台「疊單」的規範，恐將導致外送費平均上漲約20元。不過，平台業者也澄清不允許疊單是假訊息，疊單在外送專法實施後，對平台將產生成本上升、效率下降，不再具有經濟誘因；即便維持現行疊單做法，Uber Eats初估，消費者每筆訂單恐將增加至少20元。