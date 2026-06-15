LV路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店，於台北Bellavita寶麗廣塲登場，有如一座圓弧流線型的鏤空「典藏博物館」，把大家耳熟能詳的Monogram老花之圓花與尖花、Damier棋盤格、行李箱鉚釘，都變成奢美之作。現場可見Cortis趙雨凡、馬丁熱愛的同款新作、金宇彬與申敏兒結婚珠寶等，Louis Vuitton台灣官方LINE帳號推出「虛擬試戴」功能及現場免費預約體驗。
路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店！台北Bellavita百貨開幕
Louis Vuitton路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店，今於台北Bellavita寶麗廣塲隆重開幕，有如打造一座「典藏博物館」，以圓弧流線型的鏤空外觀、勾勒出韻律線條，在莫蘭迪色的設計空間裡交織黃金色、玫瑰金色、白金色Monogram的瑩潤花影，搭配中庭穹頂的光影變化，流轉優雅迷人的氛圍。
Cortis趙雨凡、馬丁熱愛的同款新作！金宇彬與申敏兒結婚珠寶都來了
Cortis成員趙雨凡James，曾佩戴Idylle Blossom系列白K金配鑽石小型環狀耳環掀起搶購潮，現場可見長版項鍊、手鍊等創意新作，在璨光閃耀的寶石與貴金屬的鏡面光澤之間，顯現大寫「LV」字母。
而另一成員馬丁Martin，則被捕捉到佩戴Color Blossom高級珠寶系列玫瑰K金配孔雀石耳環；該系列圍繞七種彩色寶石為主題，現場展示少見的粉色珍珠母貝整個系列作品，以及「旅行者的守護石」孔雀石、療癒的「希望之石」天河石、及與有「智慧與思考之石」的方納石（蘇打石）等作品，連同原石可一同欣賞。
一只採用「雪花鑲嵌工法」的珍貴密鑲腕錶，鑲有103顆總重0.91克拉的明亮式切割鑽石，在玫瑰金色錶殼與白色珍珠母貝錶盤的映襯下，成為亮點。
日前金宇彬與申敏兒結婚時選擇的LV Diamonds鑽石系列，相較於傳統明亮式切割的57面、LV大膽運用53個切面方向，淬鍊出璀璨的LV Monogram Star星形鑽石切割工藝，可是有寫進GIA證書並加入區塊鏈數位證書，即使紙本不見也能獲得永存。現場可近距離鑑賞單圈耳環、成對圈形耳環與耳扣等全新作品。
獨家「七夕限定款」紅玉髓！Idylle Blossom立體廓形尖花
這次Bellavita開幕的Louis Vuitton路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店，匯聚眾多獨家商品，包括Color Blossom高級珠寶系列「七夕限定款」紅玉髓及密鑲鑽石吊墜，搶先亮相。Tumbler高級珠寶系列中的耳環環圈鑲滿鑽石、並飾以鏤空Monogram花卉圖案，承襲頂級珠寶的工坊製作工藝。
還有白色珍珠母貝或孔雀石密鑲鑽石吊墜，以及雙面紅玉髓及鑽石長項鍊；Idylle Blossom高級珠寶系列中的戒指、耳環與吊墜，在尖花上發揮最擅長立體鑲嵌，層層交疊的花瓣均由手工精細拋光，環繞中心瑰麗的圓形切割鑽石，晶燦如朝陽露水，形塑張力十足的立體廓形。
LV把Damier棋盤格、行李箱鉚釘都變成珠寶！
Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，擷取路易威登歷史悠久、極具代表性之Damier棋盤格圖案的強烈特徵；全系列珠寶皆是將圓鑽手工鑲嵌於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，呼應Damier棋盤格圖案，並動人感性地貼合肌膚。
而Empreinte高級珠寶系列，則綴以品牌經典標誌「行李箱鉚釘」印記，在珠寶上飾以Georges Vuitton在1896年所設計的LV Initials標誌圖案、及鏤空Monogram花朵圖案，並以交錯線條設計的戒指和手鍊，彰顯愛人之間的關係，也呼應LV傳奇行李箱的皮繫帶意涵。
LV官方LINE免費預約體驗！虛擬試戴服務
本次開放大眾免費預約入場，即日起，加入「路易威登台灣官方LINE帳號」，完成問卷綁定後，即可預約體驗「高級珠寶暨腕錶期間限定店」尊榮鑑賞服務。
偷偷分享彩蛋，Louis Vuitton台灣官方LINE帳號，還同時推出了「虛擬試戴」功能，民眾可隨時上線，自由試戴一系列路易威登標誌性的高級珠寶系列，找到心中的命定之作。
路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店
地址：台北市信義區松仁路28號（Bellavita寶麗廣塲1樓中庭）
時間：6月13日至7月19日；周日至周四11:00-21:30，周五六及假日前夕11:00-22:00
Miu Miu進駐微風信義！2026 L'Été夏日系列登台
Miu Miu則進駐微風信義專門店，嶄新的專門店外觀以帶有Miu Miu標誌的優雅象牙白色萊姆石打造，為全台首間採用天花板木條結構延伸至展示架的設計語彙，內部牆面覆以天藍色帆布、木製展示層架點綴落地鏡面，並於
地面鋪上象牙白色萊姆石地板，搭配天空藍材質與玻璃打造的展示台，經典兼具現代元素。
該店完整陳列Miu Miu全系列商品，涵蓋服裝、鞋履、皮件包款及首飾配件，
並同步引進全新2026 L'Été夏日系列。
Miu Miu 微風信義專門店
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
時間：周日至周三11:00-21:30、周四至六11:00-22:00
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Louis Vuitton路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店，今於台北Bellavita寶麗廣塲隆重開幕，有如打造一座「典藏博物館」，以圓弧流線型的鏤空外觀、勾勒出韻律線條，在莫蘭迪色的設計空間裡交織黃金色、玫瑰金色、白金色Monogram的瑩潤花影，搭配中庭穹頂的光影變化，流轉優雅迷人的氛圍。
Cortis成員趙雨凡James，曾佩戴Idylle Blossom系列白K金配鑽石小型環狀耳環掀起搶購潮，現場可見長版項鍊、手鍊等創意新作，在璨光閃耀的寶石與貴金屬的鏡面光澤之間，顯現大寫「LV」字母。
日前金宇彬與申敏兒結婚時選擇的LV Diamonds鑽石系列，相較於傳統明亮式切割的57面、LV大膽運用53個切面方向，淬鍊出璀璨的LV Monogram Star星形鑽石切割工藝，可是有寫進GIA證書並加入區塊鏈數位證書，即使紙本不見也能獲得永存。現場可近距離鑑賞單圈耳環、成對圈形耳環與耳扣等全新作品。
這次Bellavita開幕的Louis Vuitton路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店，匯聚眾多獨家商品，包括Color Blossom高級珠寶系列「七夕限定款」紅玉髓及密鑲鑽石吊墜，搶先亮相。Tumbler高級珠寶系列中的耳環環圈鑲滿鑽石、並飾以鏤空Monogram花卉圖案，承襲頂級珠寶的工坊製作工藝。
Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，擷取路易威登歷史悠久、極具代表性之Damier棋盤格圖案的強烈特徵；全系列珠寶皆是將圓鑽手工鑲嵌於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，呼應Damier棋盤格圖案，並動人感性地貼合肌膚。
本次開放大眾免費預約入場，即日起，加入「路易威登台灣官方LINE帳號」，完成問卷綁定後，即可預約體驗「高級珠寶暨腕錶期間限定店」尊榮鑑賞服務。
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路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店
地址：台北市信義區松仁路28號（Bellavita寶麗廣塲1樓中庭）
時間：6月13日至7月19日；周日至周四11:00-21:30，周五六及假日前夕11:00-22:00
Miu Miu則進駐微風信義專門店，嶄新的專門店外觀以帶有Miu Miu標誌的優雅象牙白色萊姆石打造，為全台首間採用天花板木條結構延伸至展示架的設計語彙，內部牆面覆以天藍色帆布、木製展示層架點綴落地鏡面，並於
該店完整陳列Miu Miu全系列商品，涵蓋服裝、鞋履、皮件包款及首飾配件，
Miu Miu 微風信義專門店
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
時間：周日至周三11:00-21:30、周四至六11:00-22:00