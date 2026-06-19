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服務業平均月薪較高 加入年終、加班費結果翻轉

資料來源：主計總處 製表／記者鍾泓良整理、AI生成

總薪資前十名產業 服務業占7名、金融服務業薪水最高

資料來源：主計總處 製表／記者鍾泓良整理、AI生成

工業、服務業薪資誰更優 主計總處：影響因素多

製造業只有AI相關吃香 一窩蜂投入陣亡率也高

6月進入畢業季，許多社會新鮮人即將投入工作職場，而在「重理輕文」的大環境下，許多文組學生不選擇服務業工作，反倒朝向工業與製造業，期盼早日躋身「科技新貴」，存到第一桶金，取得財富自由。然而，製造業薪資必定比服務業高嗎？統計數據或許與你想得不太一樣。據主計總處2025年統計，服務業每月經常性薪資（月薪）為49,273元，明顯高於工業的45,841元。乍看之下，服務業平均月薪遠高於工業水準，但若將年終、分紅、加班費等「非經常性薪資」納入，2025年工業平均總薪資為805,800元，服務業為729,888元，結果出現翻轉。進一步分析工業、服務業部門從業人數最多的產業，占據整個工業部門8成以上的製造業總薪資達到2025年832,680元；而占服務部門33%的批發及零售業2025年為669,684元，兩者總薪資差距近16萬元。換言之，若是比較平均月薪，服務業具有一定優勢，但放大一整年，工業部門薪資水準大於服務業。當工業平均總薪資大於服務業，很自然會覺得高薪工作都集中在工業部門。但若進一步分析各產業別薪資水準，可發現服務業遠遠勝過工業。單看月薪排行，前兩名由服務業的「金融及保險業」（70,980元），第二名是「出版影音及資通訊業」（69,601元）包辦，第三名才出現工業部門的「電力及燃氣供應業」（66,136元）。不過，一旦改用總薪資計算，工業部門隨即展現「非經常性薪資」的爆發力。金融及保險業仍以平均總薪資1,319,952元居冠，但是電力及燃氣供應業則以1,175,532元，超車出版影音及資通訊業成為亞軍。製造業也從第8名一口氣提升至第6名。但無論是用月薪或是總薪資，前十名僅有「電力及燃氣供應業」、「礦業及土石採取業」及「製造業」擠進月薪的前幾名，其餘都是屬於服務業部門的產業別，與外界所預期有所落差。如何解讀工業與服務業的薪資趨勢？主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，兩者皆屬於大型統計範疇，實際上各行業內皆有高薪職位，且薪資結構受多重因素影響，如服務業因門檻較低，是許多人打工選項，因此大量部分工時員工降低服務業薪資水準。台大國發所兼任副教授辛炳隆同樣也提到，製造業可以引進移工到生產線，但服務業則普遍無法引進移工，考量到移工薪資水準較低，若只討論本國製造業勞工薪資水準，可能還須往上修正。譚文玲也解釋，工業及服務業在不同時間點，都會牽動不同薪資變化，如疫後報復性消費則墊高餐飲旅宿薪資。近年則因AI熱潮，調升薪資水準，但並非所有製造業都有一體化的好表現。再者談論在非經常性薪資挹注，她也指出，2025年終獎金前3名由金融及保險業以3.65個月奪冠，反而製造業2.2個月居次。但因為金融業人數僅有41萬人，占服務業不到1成；製造業高達286萬人，占工業8成，對於服務業、工業部門挹注效果大不相同。辛炳隆同樣認為，工業部門及服務業部門涵蓋範圍廣，行業別之間差異都很大，尤其近年製造業中的 AI 與半導體產業薪資增加非常快速，並非所有的工業部門薪資都那麼高，導致近年產業間的薪資差距日益擴大。他認為，近年受到缺工影響，確實可以看到過去被認為低薪的住宿、餐飲業努力上修薪資，藉此吸引更多人才，進一步讓工業及服務業薪資水準拉平。但缺工不只有服務業，而是所有產業都在；當製造業也在調高薪留才，服務業薪資基底本來就落後，若調薪幅度未能超越其他產業，自然還在人才大戰敗北。另外，他也發現，許多社會新鮮人選擇工作，不僅僅是在乎薪資條件，更有其他考量。以台積電近年攬才策略為例，雖打破門檻招募文組與高中職畢業生，但不少文組生因欣羨半導體業的優渥薪資進到生產線後，才發現無法適應缺乏人際互動、天天穿無塵衣的工作環境，因此實際上「陣亡率」相當高，還是會選擇回頭到服務業上班。