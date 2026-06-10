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慢性腎臟病已成全球重要公共衛生挑戰，台灣盛行率約達12%，每8人就有1人受到影響。隨著醫學研究持續進展，近年國際腎臟醫學界逐漸將焦點轉向「腸腎軸（Gut-Kidney Axis）」機制，認為腸道微生態與腎臟健康之間存在密切關聯，也為慢性腎病照護開啟新的思維方向。研究指出，當腸道菌相失衡時，可能產生過量腸源性尿毒素，包括硫酸吲哚酚（IS）及對甲酚硫酸鹽（PCS）等物質。這些毒素除了可能加速腎功能惡化，也與心血管疾病及死亡風險增加有關。因此，如何從源頭減少尿毒素生成，已成為近年腎臟醫學研究的重要課題。長期投入腎臟病與尿毒素研究的腎臟醫學專家方德昭表示，過去慢性腎病治療多著重於血壓、血糖及蛋白尿控制，但近年研究發現，腸道微生態及其代謝產物同樣可能影響疾病進展。部分細菌產生的代謝前驅物進入人體後，經肝臟轉化形成IS、PCS及TMAO等尿毒素，與腎臟纖維化、慢性發炎及心血管併發症密切相關。他認為，未來慢性腎病照護除了關注腎臟本身，更應同步重視腸道健康管理，從整體角度降低疾病惡化風險。腎臟科專家張志宗醫師指出，蛋白結合型尿毒素不易透過傳統透析完全清除，因此若能從腸道源頭減少產生量，對疾病管理具有重要意義。近年國際研究持續探討益生菌等非藥物介入方式，希望透過調整腸道菌叢生態，降低部分腸源性尿毒素濃度，進而減少全身性發炎與氧化壓力。不過他也提醒，不同菌株的功能與效果差異相當大，相關應用仍應以科學研究及人體實證作為依據。台灣腸腎軸研究專家林柏松醫生則表示，慢性腎臟病已不再只是單純的腎功能衰退疾病，越來越多研究顯示，腸腎軸失衡在疾病進展與併發症形成過程中扮演關鍵角色。隨著精準醫療發展，未來除了傳統腎功能指標外，腸道微生態與腸源性尿毒素監測也有機會成為評估高風險族群的重要參考依據。林柏松指出，未來腸腎軸管理將朝向個人化與整合式照護發展，透過尿毒素監測、營養介入及腸道微生態調節等多元策略，建立以患者為中心的照護模式，提升疾病管理效益與長期預後。產業界也開始關注腸腎軸相關應用。標準生技表示，近年持續投入腸腎軸研究與相關健康管理方案開發，並推動腸道微生態與尿毒素領域的臨床研究。其中部分研究成果已刊登於國際期刊《Journal of Renal Nutrition》，顯示透過營養與微生態調節作為輔助策略，在腸腎軸領域具有進一步探討的潛力。標準生技指出，未來將持續與國內外醫學專家合作，深化腸道微生態與尿毒素研究，並推廣相關醫學教育。隨著腸腎軸概念逐漸受到重視，腎臟疾病照護也正從單純聚焦腎功能治療，逐步邁向整合腸道健康、營養管理與精準醫療的新階段。