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數發部提3 類 AI人才 文組生善用工具也能學以致用

將自己個人能力提升 找到自身定位並不難

社會新鮮人求職時，工業部門的平均總薪資雖較具優勢，但服務業中亦不乏高薪職缺。主計總處認為，與其從產業中尋找高薪工作，更應將自己培養成產業所需人才，這樣無論是文理組出身，投身工業、服務業都可以找到定位。學者也呼籲，在 AI 浪潮下，文理組的分野逐漸模糊，新鮮人應盡快培育跨領域技能，才能在職場中暢行無阻。台大國發所兼任副教授辛炳隆直言，傳統上認為文史哲法等文組畢業生，主要從事管理或專業服務業等職務；而科學、科技、工程及數學（STEM）人才則投身工業部門。但隨著 AI 出現，這道藩籬已被打破。而現在教育主流思維是大學教育不是職業訓練所，因此他會建議學生，「尊重你選的科系，但是為了就業考量，必須在學校做跨領域學習」，尤其無論是理工科或人文科系都要懂AI。他進一步說，據數發部分類AI人才分成3類。第一類是專注於演算法創新與學術研究的「AI研發人才」，這類人才主要還是仰賴STEM人才。其次是「應用 AI 人才」，負責找出AI可以在百工百業的應用，這不侷限在STEM領域，連文組也可以投入。最後是「自身專業使用 AI 工具之人才」，也就是自身專業領域，善用AI工具提升自身工作效率、品質的人才，「這個部分只要你願意去學AI，是所有的人都可以做的。」辛炳隆總結，學生若想堅守本業、學以致用，就必須思考如何搭配 AI 工具，以凸顯自身的就業力與競爭優勢。面對AI趨勢，主計總處國勢普查處副處長譚文玲則分析，如今AI商機及基礎設施需求下，「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」等硬體製造較為強勢，但若發展到後端的軟體需求，那麼預期將順勢拉高屬於服務業薪資。譚文玲認為，單從統計數據所看到的資訊仍有許多必須額外考量狀況，譬如說產業中的不同公司，乃至一家公司內的不同職位可能都會有差異，即便傳統上屬於理組科系較熱門的製造業，同樣會需要企管系等文組科系專業。當被問到文理組薪資選擇，多年從事勞動統計的她不從「廣度、跨域」解答，而是聚焦在專業「深度」，相信最關鍵就是人力資本培養，「只要個人能力足夠，不管是文組還是理組，都可以在不同的行業中找到自己的定位。」譚文玲舉例，台積電2022年就曾招募具備國際關係或政治經濟同等博士學位的人才，足以分析地緣政治變化的專業，這與過去台積電清一色都是理工科博士需求，就相當不同。